Россия намерена отказаться от переговоров, если Украина не уступит Донбасс, - Bloomberg

При этом Россия готова подписать мирное соглашение, если Украина согласится вывести войска.

Россия готова подписать мирное соглашение, если Украина согласится вывести войска из Донбасса. При этом российские чиновники все больше склоняются ко мнению, что нет смысла продолжать мирные переговоры с Украиной под руководством США, если Киев не готов уступить территорию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Переговоры, запланированные на следующую неделю, будут иметь решающее значение для достижения сторонами соглашения об условиях прекращения войны. В то же время источники отметили, что Россия, скорее всего, выйдет из переговоров, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки", - пишет издание.

При этом, по данным одного из источников, Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина согласится вывести войска из оставшейся части Донецкой области. За этим быстро последует саммит президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского для подтверждения соглашения, что приведет к взаимному выводу российской и украинской армий, добавил он.

Видео дня

Также Россия готова вывести войска из северо-восточных районов Украины – Сумской и Харьковской областей, а также Днепропетровской области – в рамках соглашения и не будет настаивать на увеличении территории в южных районах Херсона и Запорожья, сообщил один из источников.

При этом Россия согласится на мониторинг перемирия под руководством США, хотя и не допустит присутствия иностранных войск на Украине, а также откажется от требования ограничить численность украинской армии.

Переговорные команды США, Украины и России встречались дважды в этом году в Абу-Даби и еще раз на прошлой неделе в Женеве, пытаясь достичь соглашения. По словам источников, знакомых с ситуацией, после женевской встречи представители Кремля заявили американским чиновникам, что дальнейшие переговоры будут бессмысленны без территориальных уступок со стороны Украины, поскольку практически все остальные вопросы уже решены.

Мирные переговоры - новости

Как сообщал УНИАН, глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщал, что главное требование российской стороны во время первого раунда переговоров в Женеве 4-5 февраля заключалось в том, чтобы ей отдали Донбасс.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть шанс завершить войну до осени – до промежуточных выборов в США в ноябре этого года.

Вас также могут заинтересовать новости: