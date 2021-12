Министр юстиции Украины Денис Малюська поделился дизайном проекта будущего здания Львовского следственного изолятора.

Изображения он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Думал выложить фото очередных ремонтов в камерах СИЗО. Но погода пасмурная, идет дождь, на дорогах пробки, душа просит чего-то яркого и теплого. И ум говорит: "Не зацикливайся на ремонтах, think out of box, reach for the stars, there is no limits" (ну и другие шаблонные тезисы). Ну и ок, подумал я, и выкладываю иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе и который мы построим за счет поступлений от Большой распродажи тюрем", - написал Малюська.