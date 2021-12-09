На эскизах проекта изображены, в частности, камеры, коридоры, спортивный зал и экстерьер здания.

Министр юстиции Украины Денис Малюська поделился дизайном проекта будущего здания Львовского следственного изолятора.

Изображения он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Думал выложить фото очередных ремонтов в камерах СИЗО. Но погода пасмурная, идет дождь, на дорогах пробки, душа просит чего-то яркого и теплого. И ум говорит: "Не зацикливайся на ремонтах, think out of box, reach for the stars, there is no limits" (ну и другие шаблонные тезисы). Ну и ок, подумал я, и выкладываю иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе и который мы построим за счет поступлений от Большой распродажи тюрем", - написал Малюська.

На эскизах проекта изображены, в частности, камеры, коридоры, спортивный зал и экстерьер здания.

Читайте такжеЧтобы продать: министр юстиции Малюська повторил граффити Бэнкси на стене тюрьмы (фото, видео)"Львов. Большая стройка тюрем начнется уже в скором времени! P.S. Ну и чтобы два раза не вставать - до дня введения в действие закона об олигархах осталось 149 дней. "При чем тут закон об олигархах?" - Спросит кто-то. "А как всегда ни при чем", - отвечу я", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Малюська похвастался очередным нововведением в рамках тюремной реформы - в Лукьяновском СИЗО отныне появилась платная телефонная и интернет-связь.

Министр юстиции также предложил купить три тюрьмы, которые ведомство передало Фонду госимущества для продажи на аукционах.

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Автор: Катерина Комолова