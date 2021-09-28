Тюрьмы могут выставить на аукционы уже осенью, отметил глава Минюста.

Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил купить три тюрьмы, которые ведомство передало Фонду госимущества для продажи на аукционах, а также назвал их стартовые цены.

На продажу выставят тюрьмы, расположенные в Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях, состояние одной из них – "заезжай и живи", написал чиновник на своей странице в Facebook.

"Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время неуклонно растут. Покупать активы на росте цены – тактика такая себе. Есть деньги – покупайте лучше тюрьмы! Мы как раз еще три тюрьмы передали ФГИУ", – поделился министр.

Малюська также сообщил, что новые аукционы ожидаются уже осенью.

Читайте такжеИз Лукьяновского СИЗО могут сделать гостиницу - МалюськаПо его словам, стартовая цена Ковельской колонии (Волынская область) – 41 млн 624 тыс. 692 грн. Земельный участок – 4,86 га. Министр отметил, что состояние колонии – "заезжай и живи".

Он добавил, что стартовая цена Ивано-Франковского учреждения исполнения наказаний №12 (Долинский район, с. Тростянец) – 7 млн 858 тыс. 392 грн.

"Земельный участок – более 67 га (под гольф-клуб?) ", – подчеркнул глава Минюста.

Малюська поделился, что стартовая цена Николаевской исправительной колонии №50 (Львовская область, Николаевский район, с. Держев) – 17 млн 116 тыс. грн. Площадь – 15,5 га. Чиновник считает, что это "эконом-вариант" – для спартанцев.

Напомним, Денис Малюська в начале августа 2020 прошлого года говорил, что в Украине будут три волны продажи тюрем и следственных изоляторов.

Глава Министерства юстиции отметил, что на продажу выставят объекты, которые не используются или находятся в центральных частях городов.

Авторы: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк