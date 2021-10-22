Телефонные разговоры заключенных будут записываться.

Министр юстиции Денис Малюська похвастался очередным нововведением в рамках тюремной реформы – в Лукьяновском СИЗО отныне появилась платная телефонная и интернет-связь.

Об этом говорится на странице министра в Facebook.

"Из Лукьяновского СИЗО уже можно звонить. Вполне официально. Услуга платная, но это точно лучше, чем контрабандный телефон", – заявил Малюська.

Глава Минюста отметил, что все разговоры будут записываться, поэтому "колл-центров Приватбанка" не будет.

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Также министр уточнил, что 15 минут разговора по телефону будет стоить 10 гривень, тариф на месяц – 345 гривень.

Телефонную коммуникацию ввели, объясняет Малюська, чтобы уменьшить спрос на физические свидания из соображений борьбы с пандемией.

Интернет-сеть для заключенных будет ограничена: в месяц будет стоить 575 гривень (через планшет).

Оплата за услуги будет идти на пополнение спецфонда для ремонта заведений.

В украинских СИЗО разрешили пользоваться интернетом и телефоном

Кабинет министров принял решение о реализации экспериментального проекта платной услуги по предоставлению доступа к интернету и телефонной связи лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Документом предусмотрено ввести в отдельных СИЗО экспериментальный проект, в соответствии с которым лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставляться услуги по доступу к интернету и телефонной связи с помощью средств ІР-телефонии.

Продажа тюрем в Украине

6 августа 2020 года министр юстиции Денис Малюська объявил о начале продажи в Украине тюрем, которые не используются. По его словам, скорее всего тюрьмы потеряют свое целевое назначение и будут уничтожены.

При этом министр подчеркнул, что продажа тюрем не означает то, что осужденных будут выпускать на свободу. "Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", - пояснил он.

По словам министра, на продажу будут выставлять "замороженные" тюрьмы, которые не используются, но на охрану которых необходимо тратить средства. В то же время Малюська прогнозировал строительство новых объектов сети исполнения наказаний. Распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет; 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры.

В начале июня 2021 года на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48 за 377,5 миллиона гривень. В Минюсте отметили, что на месте первой приватизированной в Украине бывшей тюрьме будет кампус.

Автор: Яна Ставская