СИЗО в Украине заполнены на 95% и почти все не соответствуют нормам - Минюст

Финансирования сейчас недостаточно, на многие вещи выделялось 50-51% от потребностей, на оплату коммунально-бытовых услуг - 64%.

Следственные изоляторы в Украине заполнены на 95% и почти все не соответствуют нормам, которые есть в Европе.

Об этом изданию Радио Свобода рассказал заместитель министра юстиции Вадим Чернышов.

На пенитенциарную систему в 2018 году было потрачено 6,8 миллиарда гривень. По словам Чернышова, финансирования сейчас недостаточно, на многие вещи выделялось 50-51% от потребностей, на оплату коммунально-бытовых услуг - 64%.

При этом, по словам Чернышова, СИЗО в Украине заполнены на 95%, а визуально условия в СИЗО практически не изменились - чиновники с 2016 года работали больше над структурными изменениями.

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"Почти все следственные изоляторы в Украине не соответствуют нормам, которые есть в Европе. СИЗО заполнены на 95%, это уже почти под края. У нас следственные изоляторы - это даже не советское наследие, у нас старое здание следственного изолятора - это Львовское СИЗО - здание 1614 года", - рассказал Чернышов.

В рамках реформы пенитенциарной системы с 2016 года были изменены 70 нормативно-правовых актов.

"Почти 70 нормативно-правовых актов были изменены, разработаны, подан и зарегистрирован законопроект о пенитенциарной системе и дисциплинарный устав, разработан законопроект о признании статуса лиц, находящихся в местах лишения свободы на неподконтрольной территории. Правда, законопроект о пенитенциарной системе уже полгода не выносится в зал парламента для голосования", - отметил Чернышов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киевском следственном изоляторе, более известном как Лукьяновское СИЗО, открыли рассчитанный на 100 арестованных лиц отремонтированный корпус, установив в нем "золотые" батареи.