При составлении рейтинга эксперты учитывали современные тенденции развития высшего образования, которое продолжает меняться в связи глубинными изменениями, возникшими в результате влияния пандемии.

Снова первые!

Межрегиональная Академия управления персоналом, которая является крупнейшим частным университетом Украины, в очередной раз заняла первое место среди частных ВУЗов в самом влиятельном академическом рейтинге заведений высшего образования Украины "Топ-200 Украина 2023".

При составлении рейтинга 2023 эксперты учитывали современные тенденции развития высшего образования, которое продолжает претерпевать глубинные изменения в результате влияния пандемии COVID-2019 и полномасштабного военного вторжения рф в Украину. Во внимание брались также Берлинские принципы, утвержденные участниками второго совещания IREG и наработки международных конференций.

К тому же, Академия в этом году снова заняла первое место в научном рейтинге ВУЗов по показателям Scopus.

База данных SCOPUS постоянно индексирует более 20 тысяч научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. В эту базу также попадают публикации научных журналов, материалы конференций и книжных изданий. В рейтинговой таблице украинские ВУЗы ранжированы по индексу Гирша — количественному показателю, основанному на количестве научных публикаций и их цитирований.

МАУП продолжает развиваться и улучшать уровень образовательных услуг для украинских студентов.

Среди нововведений Академии в 2023 году:

1. Максимально удобная очно-дистанционная форма обучения.

В отличие от дуального образования, при котором студенты по факту прикреплены к конкретному работодателю, на предприятии которого они проходят практические занятия, дневное высшее образование с элементами дистанционного является более гибким и удобным вариантом. Такая дневная форма обучения обеспечивает студентов свободой распоряжаться своим профессиональным будущим, а также позволяет работать во время обучения.

2. Открытие Профессионального медико-фармацевтического колледжа МАУП — для выпускников 9-11 классов, а также всех желающих получить качественное образование по специальности "Медсестринство".

Медицинский колледж МАУП имеет собственные учебно-практические классы, оснащенные современными учебными манекенами и мультимедийным оборудованием для качественного овладения практическими навыками. Также колледж предлагает студентам углубленное изучение немецкого языка и сертификат DAAD (TestDaF), практику и трудоустройство (при необходимости) в лучших клиниках Германии и Австрии.

3. Четыре специальности МАУП — Компьютерные науки, Туризм, Право и Экономика — получили европейскую аккредитацию от уполномоченных учреждений, а именно: Agency for Science and Higher Education (Хорватия) и Quality Agency for Higher Education (Латвия). Благодарим Вас за международное признание актуальности и инновационности учебных программ и процессов в МАУП!

Как результат, воспитанники МАУП получают высокий уровень знаний и необходимые условия для успешного начала своей профессиональной карьеры, а выпускники Академии высоко ценятся работодателями.

Дальше — больше!

