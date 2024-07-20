По его мнению, когда поднимается вопрос компенсационного фонда, в первую очередь речь идет о российских активах.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Россия, очевидно, не намерена выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). По его словам, существует две опции, чтобы исправить ситуацию.

Малюська в комментарии "Укринформу" подчеркнул, что россияне, в частности, не собираются выполнять решения ЕСПЧ, которые будут касаться компенсаций.

"Поэтому есть две опции. Первая опция - дождаться смены власти или изменения подходов РФ, когда они захотят вернуться в рамку цивилизованных стран. Это долго, и не факт, что произойдет, и что я за свою жизнь это увижу. А другая опция - это создать новый механизм выполнения решений судов, в частности ЕСПЧ, без согласия и воли РФ", - отметил он.

Видео дня

Министр уверен, что средства для компенсации можно получить с помощью ареста и конфискации суверенных активов России. По его мнению, когда поднимается вопрос компенсационного фонда, в первую очередь речь идет о российских активах.

Победы Украины в исках к РФ в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека признал правительство Российской Федерации ответственным за административную практику нарушений прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"Это тянулось еще с 2014 года, тогда Украина подала первую жалобу. Вторая и третья были в 2015 и 2018 годах соответственно. Эта победа означает, что наше государство доказало существование системных нарушений прав человека на ВОТ Крыма с 2014 года. Речь идет о: незаконных задержаниях украинцев и крымских татар на полуострове; принудительной паспортизации наших граждан; запрете мирных собраний и протестов; дискриминации крымских татар; нарушении прав политзаключенных, жестоком обращении с ними и других", - отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Вас также могут заинтересовать новости: