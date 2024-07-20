Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Россия, очевидно, не намерена выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). По его словам, существует две опции, чтобы исправить ситуацию.
Малюська в комментарии "Укринформу" подчеркнул, что россияне, в частности, не собираются выполнять решения ЕСПЧ, которые будут касаться компенсаций.
"Поэтому есть две опции. Первая опция - дождаться смены власти или изменения подходов РФ, когда они захотят вернуться в рамку цивилизованных стран. Это долго, и не факт, что произойдет, и что я за свою жизнь это увижу. А другая опция - это создать новый механизм выполнения решений судов, в частности ЕСПЧ, без согласия и воли РФ", - отметил он.
Министр уверен, что средства для компенсации можно получить с помощью ареста и конфискации суверенных активов России. По его мнению, когда поднимается вопрос компенсационного фонда, в первую очередь речь идет о российских активах.
Победы Украины в исках к РФ в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека признал правительство Российской Федерации ответственным за административную практику нарушений прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.
"Это тянулось еще с 2014 года, тогда Украина подала первую жалобу. Вторая и третья были в 2015 и 2018 годах соответственно. Эта победа означает, что наше государство доказало существование системных нарушений прав человека на ВОТ Крыма с 2014 года. Речь идет о: незаконных задержаниях украинцев и крымских татар на полуострове; принудительной паспортизации наших граждан; запрете мирных собраний и протестов; дискриминации крымских татар; нарушении прав политзаключенных, жестоком обращении с ними и других", - отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.