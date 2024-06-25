Это первый из трех исков Украины против России, он подан в Европейский суд еще в 2014 году.

Европейский суд по правам человека признал правительство Российской Федерации ответственным за административную практику нарушений прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram отметил, что "это историческое решение". Он напомнил, что это первый из трех исков Украины против России в Европейском суде.

"Это тянулось еще с 2014 года, тогда Украина подала первую жалобу. Вторая и третья были в 2015 и 2018 годах соответственно. Эта победа означает, что наше государство доказало существование системных нарушений прав человека на ВОТ Крыма с 2014 года. Речь идет о: незаконных задержаниях украинцев и крымских татар на полуострове; принудительной паспортизации наших граждан; запрете мирных собраний и протестов; дискриминации крымских татар; нарушении прав политзаключенных, жестоком обращении с ними и других", - отметил Лубинец.

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По словам обмудсмена, это решение - доказательство того, что РФ подло врет о соблюдении прав человека в оккупированном Крыму.

"Также это один из шагов на пути привлечения виновных к ответственности и восстановления справедливости", - отметил Лубинец.

Суды между Украиной и РФ в ЕСПЧ

Как сообщал УНИАН, 18 июля 2023 года Европейский суд по правам человека полностью отклонил все исковые требования России к Украине по делу 2021 года, инициатором которой была Москва.

В Министерстве юстиции Украины, комментируя это решение ЕСПЧ отметили, что эта жалоба – единственная межгосударственная жалоба против Украины. РФ обвиняла в Украине якобы административные практики "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства". В этой жалобе РФ также попыталась приписать Украине ответственность за крушение авиалайнера MH17, потому что Украина "не закрыла воздушное пространство". Москва также жаловалась на блокировку Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ обязать Украину возобновить подачу воды в Крым. Но суд сразу отказал в этом.

В украинском МИДе пояснили, что Россия подала иск в ЕСПЧ исключительно с пропагандистской целью.

В войне против России Украина намерена добиваться справедливости не только на фронте, возвращая оккупированные территории, но и международные суды. Поэтому еще с 2014 года, то есть после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе, против России было подано несколько исков, в частности, в Международный суд ООН и ЕСПЧ.

После широкомасштабного вторжения РФ в Украину в ЕСПЧ был направлен очередной иск относительно кричащих нарушений Россией прав человека на начальном этапе войны. Документ описывает события с начала российского вторжения утром 24 февраля 2022 до фактического вывода ее сухопутных войск из окрестностей Киева и других городов на севере 7 апреля. Украинская сторона отмечала, что жалобы о нарушениях со стороны России в течение следующего периода будут направлены в ЕСПЧ в последующих дополнениях к заявлению.

В рамках этого иска Украина требует кроме полного вывода российских войск присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам.

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