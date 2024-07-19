Война продолжается уже более двух лет, а видение спецтрибунала для агрессора до сих пор нет.

Формат Специального трибунала над Россией за ее агрессию против Украины могут окончательно согласовать уже этой осенью. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в комментарии Укринформу.

"Движение происходит. Безусловно, переговоры по созданию трибунала затянулись. Третий год войны (...) Они в последнее время продвинулись очень далеко. Примерный формат трибунала, который представляется членам переговоров оптимальным, он более-менее определен. Выглядит все более или менее оптимистично. Есть шансы, что уже этой осенью, возможно, мы выйдем на какие-то финальные компромиссы и видение формата трибунала", - заявил он.

По словам министра, одним из камней преткновения, от которого зависит успех переговоров по созданию Спецтрибунала, является вопрос о возможности осуждения Владимира Путина и его ближайшего окружения.

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"Нужно смотреть на полномочия трибунала, именно по этому поводу и продолжается дискуссия. Например, Международный уголовный суд точно может рассматривать дела в отношении Путина, но это достаточно редкое исключение из общих правил. В целом президенты пользуются правом на иммунитет. Собственно, будут ли пользоваться эти лица иммунитетом от новосозданного трибунала, к этому шла и продолжается самая большая дискуссия среди участников", - пояснил Малюська.

Перспектива создания международного трибунала над Россией

Как писал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина имеет собственное видение специального трибунала над Россией. По его словам, разные страны ищут различные компромиссы, в том числе рассматривается "гибридный формат" трибунала, который поддерживает несколько международных партнеров Украины.

"Гибридный трибунал" поддерживают в частности США. По замыслу это должен быть "международный, интернационализированный трибунал, но на основе юридической системы Украины". Работать трибунал также будет не в Украине, а в другой европейской стране.

Также мы рассказывали, что по договоренности Украины с Нидерландами Спецтрибунал по России будет базироваться в Гааге.

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