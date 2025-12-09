На сегодня речь идет о 12 тысячах гривен ежемесячно.

Правительство определило размер ежемесячной выплаты для действующих военнослужащих и ветеранов, удостоенных отличием президента Украины "Крест боевых заслуг". Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Согласно постановлению правительства № 1568, принятому в декабре 2025 года, размер ежемесячной денежной выплаты для этой категории граждан составит 1,5 минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января соответствующего года, то есть на сегодня это 12 000 грн ежемесячно.

В правительстве сообщили, что в случае если человек имеет право на выплаты по нескольким наградами, то он может получать только одну - в том размере, который сам выберет. В частности:

Видео дня

орден "Золотая Звезда" - 24 тыс. грн;

орден Богдана Хмельницкого трех степеней - 16 тыс. грн;

ордена "За мужество" трех степеней и княгини Ольги трех степеней - 8 тыс. грн;

знак отличия "Крест боевых заслуг" - 12 тыс. грн.

Крест боевых заслуг - что известно

Отличие "Крест боевых заслуг" установлено указом президента от 5 мая 2022 года для награждения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся геройский поступок во время выполнения боевых задач, а также выдающиеся успехи в управлении войсками (силами).

Среди всех военных наград "Крест боевых заслуг" является самой высокой.

7 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский вручил первые боевые награды независимой Украины - отличия "Крест боевых заслуг" пяти военным, а также первые награды "За мужество и отвагу".

Первым кавалером "Креста боевых заслуг" стал тогдашний главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный.

Отличие "Крест боевых заслуг" получили тогда заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, боевой медик 72-й отдельной механизированной бригады сержант Дарья Мазуренко, командир 14-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Охрименко, заместитель командира механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитан Владислав Калиевский.

Вас также могут заинтересовать новости: