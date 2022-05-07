Президент рассказал о введении новых знаков отличия, и в частности о "Кресте боевых заслуг".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что боевые награды – это справедливая новая традиция для государства.

Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения.

"По случаю Дня пехоты - профессионального праздника воинов Украины, которые являются фундаментом армии, утром встретился с нашими военными. Поблагодарил за службу. Вручил награды. В том числе нашу новую боевую награду", - сообщил Зеленский.

"Вы знаете, что в нашей стране за время независимости не было именно боевых знаков отличия. И вот сегодня имел честь вручить наконец именно такое отличие - "Крест боевых заслуг". И первым, кому я решил его вручить, стал генерал Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил Украины. За отвагу, за мудрость, за организацию отпора российскому вторжению. Уверен, такой отпор российская армия не забудет долго, - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что знак отличия "Крест боевых заслуг" получили заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, боевой медик 72-й отдельной механизированной бригады сержант Дарья Мазуренко, командир 14-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Охрименко, заместитель командира механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитан Владислав Калиевский.

"Именно боевые награды - это справедливая новая традиция для государства, которое на поле боя защищает независимость", - подчеркнул глава государства.

Также, по его словам, основана и специальная награда "За мужество и отвагу" для боевых подразделений, которые проявили чрезвычайную отвагу и результативность в боях за Украину. В частности, ее получили 7 бригад.

"Вручил и ордена "Золотая Звезда" нашим защитникам, которые получили звание Герой Украины. А также родным тех наших героев, которым это звание присвоено посмертно", - сообщил глава государства.

Напомним, Зеленский пригрозил РФ выходом из переговоров по убийству гражданских и военных, которых можно спасти.

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