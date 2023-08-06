Награждать будут зенитно-ракетные, радиотехнические войска и авиацию.

В Украине ввели новую награду для защитников неба под названием "Крест Воздушных Сил".

Как сообщил в Military Media Center, зенитно-ракетные, радиотехнические войска и авиация - это ангелы-хранители украинского неба. "Это силы, вклад которых в победу определяется тысячами сбитых ракет, дронов и уничтоженных оккупантов", - говорится в сообщении.

Медалью "Крест Воздушных Сил" будут награждаться военнослужащие и работники Воздушных сил ВСУ за:

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безупречную службу, усердие, разумную инициативу;

высокие личные достижения в служебной деятельности;

отличные личные показатели в боевой подготовке;

выдающиеся заслуги и значительный личный вклад в дело развития воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в случае повторного награждения вручается металлическое изображение ромбического знака "Заря" желтого металла, которое размещается на ленте медали. "Общее количество награждений не должно превышать трех раз", - уточняется в сообщении.

Новые награды в Украине

В Украине время от времени появляются новые награды для наших защитников. Так, президент Владимир Зеленский поручил создать в Украине новую государственную награду с громким названием "Национальная легенда Украины".

А 28 июля в Украине впервые вручили медаль "Крест медицинских сил". В частности, министр обороны Украины Алексей Резников наградил военных медиков новым отличием - медалью "Крест медицинских сил".

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