Председатель Медкомиссии заявляет о неблагоприятных перспективах развития событий.

Медицинская комиссия Киевсовета изучает возможность привлечения дополнительных больниц для госпитализации больных COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге в УНИАН председатель Медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей.

Он напомнил, что с самого начала в Киеве для госпитализации больных с COVID-19 были определены 7 медицинских учреждений - Александровская и Киевские городские клинические больницы №№4 и 9, детская инфекционная больница, первая детская больница и два родильных дома - №№ 3 и 5.

«Потом начался рост заболеваемости, и город был вынужден открыть дополнительные койки и корпуса, которые принимали больных, в том числе в Александровской больнице ... И этого оказалось мало. На сегодняшний день мы дополнительно еще привлекли медицинские учреждения. Это, в частности Киевская больница психиатрии, больница скорой помощи, 5-я больница, 6-я, полностью 8-я больница, в которой почти 400 коек планируется открыть, 17-я больница и Центр гемодиализа. Тем самым мы увеличиваем наш койкофонд до 1,5 тыс.», - заявил Гелевей.

Он напомнил, что сейчас в киевских больницах находится уже 781 больной COVID-19.

«Еще 1,5 месяца назад это было 200-250 человек. И то, что сейчас происходит, указывает на неблагоприятные перспективы развития событий. И мы уже сгодня, я пришел сюда с заседания киевской городской комиссии по вопросам здравоохранения и соцзащиты, и мы уже рассматривали вопросы, какие еще дополнительно больницы можно привлечь, чтобы справляться с потоком пораженных коронавирусной инфекцией, которые нуждаются в госпитализации. Это, в частности рассматривались как перспектива 15-я, 18-я больницы, а также расширение коек в 6-й больнице Киева», - сказал председатель Медкомиссии.

Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоне.

Кабинет министров 26 августа продлил действие адаптивного карантина до конца октября.

31 августа в Украине ввели новое карантинное зонирование.

В Украине по состоянию на утро 1 сентября зарегистрировано 123 тыс. 303 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тыс. 605 летальных, 57 тыс. 802 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 088 новых случаев.

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Автор: Инна Андалицкая