Из городского бюджета Киева выделили почти 900 миллионов гривен на доплаты медикам

Медики выездных бригад и санитары, которые задействованы в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получили премию за март - для этого город дополнительно выделил 12,4 млн грн.

Из городского бюджета Киева выделено почти 900 млн грн на доплаты медикам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

"Город ищет любые возможности для помощи и поддержки медиков... Киев выделил из городского бюджета почти 900 млн грн на помощь медикам. За апрель медработники коммунальных некоммерческих предприятий столицы, предоставляющих вторичную (то есть специализированную) и третичную (высокоспециализированную) помощь, получат дополнительные выплаты пропорционально отработанному времени при полной занятости", - сказал он.

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По словам Кличко, для врачей сумма начислений составляет 4 тыс. грн, для медицинских сестер - 3 тыс. грн, для младшего медицинского персонала - 1 тыс. грн.

"Врачи же, которые работают с пациентами с подозрением и больными COVID-19, получили доплаты к зарплате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов. Таким образом, врачи за март получили в среднем от 30 до 50 тыс. грн зарплаты, медсестры - 25-30 тыс. и младший медицинский персонал - 20-25 тыс. грн. Такую же зарплату они получат и за апрель", - подчеркнул мэр столицы.

Как уточнил Кличко, работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно - медики выездных бригад и санитары, которые задействованы в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получили премию за март, для чего город дополнительно выделил 12,4 млн грн.

Как сообщал ранее УНИАН, на внеочередном заседании Кабинет министров Украины утвердил доплаты медикам, которые борются с COVID-19, в размере до 300% от заработной платы.

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