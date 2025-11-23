Компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье могут получить владельцы квартир и домов, инвесторы недостроенного жилья, члены кооперативов, ОСМД и наследники погибших владельцев.

Владельцы квартир и домов, поврежденных из-за военной агрессии России, могут получить компенсацию или жилищный сертификат на новое жилье. В КГГА корреспонденту УНИАН объяснили, кто имеет право на выплаты, как подать заявление и в какой очередности его будут рассматривать.

Куда обращаться, если выбило окна после обстрела?

Как отметили в КГГА, для преодоления последствий российской агрессии Верховная Рада приняла Закон №2923-ІХ от 23 февраля 2023 года, который устанавливает, как украинцы могут получить компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье и другие объекты недвижимости в результате боевых действий, терактов или диверсий.

В этом законе определено, кто имеет право на компенсацию, как работает комиссия, кто рассматривает такие заявления, как правильно подать заявку и в какой очереди она будет рассматриваться.

От так, компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье могут получить владельцы квартир и домов, инвесторы недостроенного жилья, члены кооперативов, ОСМД и наследники погибших владельцев. Главное условие - жилье должно быть разрушено или повреждено из-за боевых действий или терактов России.

Выплаты касаются только жилой недвижимости: квартир, частных домов, комнат в общежитиях, частей жилья, недостроев, а иногда и хозяйственных построек.

Компенсация бывает двух видов. За поврежденное жилье можно получить деньги на ремонт или восстановительные работы от государства.

"Постановлением Кабинета Министров Украины от 21.04.2023 № 381 (с изменениями) утвержден Порядок предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации, с использованием электронной публичной услуги "еВідновлення"", - добавили в администрации.

При этом, по словам Работника, компенсацию за полностью уничтоженное жилье или другую недвижимость предоставляют по правилам, определенным в Порядке, утвержденном постановлением Кабмина №600 от 30 мая 2023 года.

В соответствии с ним владельцам полностью уничтоженного имущества выдается жилищный сертификат, который позволяет купить новое жилье. Его сумма рассчитывается по государственным правилам.

Подать заявление можно через "Дію", в ЦНАПе или в органах местной власти. Далее его рассматривает специальная Комиссия.

Какие документы нужно предоставить, как происходит процедура и кому помогают в первую очередь?

Согласно закону, в первую очередь помощь получают те, чье жилье уничтожено, а также военные семьи, многодетные, люди с инвалидностью и те, кто не имеет другого места для проживания.

Комиссия проверяет документ и может дополнительно направить экспертов на осмотр, после чего принимает решение - выдать компенсацию или отказать. Закон также создает государственный реестр всех поврежденных и уничтоженных объектов. В нем хранится информация об адресе, степени разрушения, владельцах и решениях Комиссии.

Деньги на компенсации поступают из государственного и местных бюджетов, международной помощи и будущих репараций. Полученные средства или сертификат не облагаются налогом и не считаются доходом.

Сколько сейчас домов восстанавливает Киев, на какой стадии работы?

"Распоряжениями Киевской городской военной администрации от 30.05.2022 № 538 "Об осуществлении восстановительных работ (реконструкции, капитального ремонта) на жилых домах в городе Киеве, поврежденных в результате военных действий Российской Федерации" с изменениями и дополнениями по восстановлению отдельных объектов недвижимого имущества, поврежденного в результате вооруженной агрессии Российской Федерации") определены 62 многоквартирных жилых дома. Они восстанавливаются за счет средств бюджета Киева из которых, по информации заказчика работ КП "Житлоинвестбуд-УКБ", на 25 жилых домах восстановительные работы завершены, на 37 жилых домах восстановительные работы выполняются", - сообщил директор Департамента.