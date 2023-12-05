Украсили ее световой иллюминацией, которую закупили еще в 2018 году.

Во Львове сегодня, накануне Дня святого Николая, возле Оперного театра засветили главную елку города.

Как сообщает Львовский городской совет, высота нынешней елки - 14 метров.

Ее городу подарили жители Белогорщи Иосиф и Галина Панас, принявшие участие в открытии. Они выращивали дерево в своем дворе более 20 лет.

Супруги отметили, что очень любят эту елку, но для их двора она уже стала большой, поэтому решили подарить ее горожанам. В память об этом супругам подарили монету с изображением основателя города короля Даниила Галицкого.

"Немного необычно видеть елку из моего двора на главной площади нашего города. Но я очень надеюсь, что она передает вам тепло и уют родного дома, радует всех своей красотой. Хочу пожелать всем спокойного Рождества и победы в наступающем году", – пожелала Галина Панас.

Украсили елку световой иллюминацией, которую закупили еще в 2018 году. На верхушку вместо звезды символически повесили противотанкового "ежа", которого сделали на "Львовэлектротранс".

Во время открытия елки с колядой выступили солисты муниципального хора "Гомон" и хоровой коллектив музыкальной школы №8.

Установка новогодней елки в Киеве - что известно

В Киеве в этом году новогоднюю елку также установят к 6 декабря. Ее уже смонтировали и начали украшать.

Концепция украшения елки будет патриотичной, на ее вершине установят герб. Дерево будет искусственным, высотой 12 метров. Установят елку за средства меценатов.

"Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда", - прокомментировал вид елки мэр Киева Виталий Кличко.

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