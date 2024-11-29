Уже традиционно дерево городу подарят меценаты, во дворе которых оно выросло.

Во Львове начинаются мероприятия по установке на центральной площади рождественской елки, которую планируют зажечь 5 декабря - накануне Дня святого Николая.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, традиционно, дерево в этом году город не будет покупать, его подарит семья Ярослава и Анны Подворных из села Бирки Яворовского района Львовской области.

Отмечается, что высота дерева - около 16 метров. Елке примерно 20 лет.

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Супруги поделились историей о том, как смогли вырастить во дворе такое высокое дерево. Так, Анна случайно нашла поломанный саженец на дороге, он был небольшим, но с корешками. Мужчина с внуком решили посадить деревце во дворе. По словам дочери Натальи, в первые годы елка была совсем маленькая, росла плохо, но отец за ней хорошо ухаживал, поэтому дерево стало высоким и начало создавать неудобства в хозяйстве. Четыре года семья думала о том, чтобы елку срезать, и приняла решение подарить его Львову на рождественские праздники.

Уже в понедельник специалисты срежут дерево и перевезут во Львов. Его украсят иллюминацией и накануне Дня святого Николая елку зажгут.

"Традиционно, центральную городскую елку планируем зажигать 5 декабря в 18:00. С нами будет муниципальный хор "Гомон", будем вместе колядовать. Само открытие будет камерным. Елка будет украшена только иллюминацией, которую закупили еще в 2018 году, а на верхушке разместят противотанковый "еж", которого два года назад изготовили работники ЛКП "Львовэлектротранс". Такую концепцию мы согласовали в начале войны, поэтому сохраняем и в этом году", - рассказал руководитель управления культуры Львова Алексей Тарабан.

В мэрии отметили, что на городскую елку из бюджета не выделяют никаких средств, а подсветка дерева в течение праздников является достаточно экономной.

Какой была рождественская елка во Львове в прошлом году

В декабре 2023 года во Львове установили елку высотой 14 метров. Ее городу подарили жители Белогорщи Иосиф и Галина Панас. Они выращивали дерево в своем дворе более 20 лет.

Украсили елку световой иллюминацией, которую закупили еще в 2018 году. На верхушку вместо звезды повесили противотанкового "ежа".

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