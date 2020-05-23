Также с 25 мая будет восстановлена в обычном режиме работа метро.

С 25 мая в Киеве начнут работать все рынки и ярмарки, будут сняты ограничения на доступ к спортивным, детским площадкам в парках, скверах и на придомовых территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил во время брифинга по результатам заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по внедрению второго этапа ослабления противоэпидемических ограничений.

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"С 25 мая начнут работать все рынки и ярмарки. Также 25 мая будут доступны для использования спортивные, детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях", - сказал он.

Кроме того, по словам Пантелеева, готовятся к открытию с 1 июня детские сады и школы для 11 классов для проведения ВНО, учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов, гостиницы, однако рестораны при них должны быть закрытыми, спортивные школы, спорткомплексы, фитнес-залы, но без работы бассейнов, пляжи и зоны отдыха.

"Кроме того, с 1 июня мы откроем для посещения кладбища. Решение о работе ТРЦ будет принято отдельно. Это будет зависеть от тенденции заболеваемости", - отметил заместитель председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, с 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина. В то же время правительство ослабило общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

Ослабление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидситуации и наличии в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мер, определенных постановлением правительства. Решение об ослаблении противоэпидемических мер пересматривается не реже одного раза в семь дней с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Сегодня, 23 мая, в КГГА заявили, что эпидситуация в столице соответствует введенным правительством критериям для ослабления карантина и сообщили о восстановлении в обычном режиме работы общественного наземного транспорта и с 25 мая - работы метро.

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