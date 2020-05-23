Киев может переходить на второй этап выхода из карантина – Степанов

В КГГА заявили, что эпидситуация в столице соответствует введенным правительством критериям для ослабления карантина и сообщили о восстановлении в обычном режиме работы общественного наземного транспорта и с 25 мая - работы метро.

Уровень заболеваемости в столице Украины сейчас составляет 11,7 на 100 тысяч населения при норме 12, поэтому Киев может переходить на второй этап смягчения карантина.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Степанов пояснил, что решение об очередном послаблении — дело городской комиссии ТЭБ и ЧС. Он добавил, что вчера у главного санврача Украины Виктора Ляшко была встреча с администрацией Киевского метрополитена по организации работы подземки в условиях карантина.

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"Работники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса. Они разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также станции обеспечили информационными материалами и видеороликами о COVID-19", – утверждает министр.

Как сообщал УНИАН, с 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина. В то же время правительство ослабило общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

Ослабление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидситуации и наличии в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мер, определенных постановлением правительства. Решение об ослаблении противоэпидемических мер пересматривается не реже одного раза в семь дней с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Сегодня, 23 мая, в КГГА заявили, что эпидситуация в столице соответствует введенным правительством критериям для ослабления карантина и сообщили о восстановлении в обычном режиме работы общественного наземного транспорта и с 25 мая - работы метро.

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