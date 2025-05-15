Как в БаДМ оживает украинская вышивка: от корпоративного праздника до личного смысла

Почему вышиванку называют кодом нации? В её узорах — не только красота, но и зашифрованная память поколений. Это текст без слов: в каждом стежке — значение, в каждом орнаменте — происхождение, в каждом цвете — символика. Именно поэтому вышиванка — знак идентичности, силы и наследственности украинской культуры.

Фармацевтический дистрибьютор БаДМ, уже более 30 лет работающий для здоровья нации, ежегодно отмечает День вышиванки. Сотни сотрудников приходят в национальной одежде — семейной, купленной или созданной собственноручно. Кроме угощений, проходит призовой конкурс мастериц с уникальными ручными изделиями — в этом году участие приняли 15 коллег. Для кого-то это — память рода, для кого-то — новая традиция. А для Русланы, ведущего аналитика, — часть жизни и любимое хобби.

Аналитика и вышивка: как хобби помогает сохранять баланс

Видео дня

В будни Руслана — часть большой аналитической команды БаДМ, работающей с цифрами, отчётами и процессами. А в свободное время — мастерица, создающая украинские орнаменты с помощью иголки, ниток и тонкого внимания к деталям. На её счету — более 30 сорочек и других изделий, выполненных вручную по собственным схемам: без швейных машинок, без выкроек — только иголка, ножницы и сердце, которое точно знает, что делает.

"Коллеги с интересом и удивлением смотрят на мои работы. Самый частый вопрос — откуда у меня столько терпения на такую монотонную работу. При этом я чувствую поддержку команды и небезразличие со стороны компании — это очень приятно", — рассказывает Руслана.

Смыслы и традиции, зашифрованные в вышивке

Руслана воссоздаёт старинные орнаменты, придумывает дизайны и рисует схемы, изучает техники из разных регионов. Одна из самых запоминающихся работ — сорочка, созданная по старому изображению. Эта работа — как акт памяти, исследование и проявление любви к своей культуре.

"Я — за то, чтобы поддерживать и возрождать наши традиции. Хочется видеть людей в национальной одежде повсюду, и это мотивирует меня творить больше", — делится она.

Одну из своих сорочек Руслана подарила коллеге — Анне. Вместе они выбирали цвета, но Анна не знала, что подарок будет именно для неё.

"Аня — человек, который чувствует ценность вышитой вручную вышиванки, её энергию. Она всегда меня поддерживает, поэтому и возникла идея отблагодарить её именно так".

В компании БаДМ такие истории — не исключение. Компания гордится коллегами, которые вкладывают смысл во всё, что делают: и в работу, и в повседневную жизнь.

День вышиванки объединяет БаДМ

День вышиванки — любимый корпоративный праздник Русланы. Дело не в конкурсах, угощениях или фотоотчётах, а в том, что в один день рядом стоят водители и менеджеры, фармацевты и IT-специалисты, аналитики и руководители — все в национальной одежде, все — как единое целое.

"Этот день объединяет весь коллектив. Мы — украинцы и чтим свою историю и традиции. И я действительно благодарна компании за ежегодную организацию празднования Дня вышиванки, который я лично люблю больше, чем все остальные праздники", — говорит Руслана.

БаДМ: там, где ценят смысл

"Компания всегда поддерживает инициативы, которые вдохновляют, — отмечает и.о. Генерального директора Дмитрий Бабенко. — Мы создаём пространство, в котором важна не только дистрибуция лекарственных средств, но и люди — их традиции, истории, увлечения. Ведь именно из таких настоящих, живых историй формируется внутренний стержень БаДМ. А вместе с ним — и стержень нации".