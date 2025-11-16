Доступ к сервисам на веб-портале обеспечивается только с территорий дружественных к Украине государств.

До июня в Украине должен завершиться переход к электронным трудовым книжкам вместо бумажных. При этом граждан призывают внести в электронные реестры информацию из бумажной трудовой книжки, чтобы не потерять эту информацию. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Закарпатской области рассказали, как оцифровать трудовую книжку, если человек находится за границей.

В частности, в ПФУ отметили, что подать трудовую книжку работника на оцифровку можно онлайн, в том числе и из-за рубежа. Для этого нужно отсканировать все страницы трудовой книжки, на которых были внесены записи.

При этом сканкопии должны соответствовать определенным требованиям:

изготовлены в цветном формате с оригиналов документов;

иметь четкие изображения полных страниц и состава текста, его реквизитов - название, серия и номер, дата выдачи, печати, подписи, фамилия, имя и отчество владельца;

сохраненные в форматах JPG или PDF;

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

рекомендуемое качество сканирования - 300 dpi (чтобы обеспечить высокую детализацию).

Как подать трудовую книжку на оцифровку - алгоритм действий

В ПФУ также подробно рассказали о шагах, необходимых для оцифровки трудовой книжки онлайн.

На веб-портале Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua) нужно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису и нажмите кнопку "Войти". В разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать вкладку "Сведения о трудовых отношениях". Заполнить общую информацию о человеке (если она не подтянулась автоматически) и дать согласие на передачу и обработку персональных данных. Прикрепить скан-копии всех заполненных страниц трудовой книжки в хронологическом порядке, а далее нажать кнопку "Подписать и отправить в ПФУ". С результатами обработки отправленного заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения".

В то же время в ПФУ обращают внимание, что доступ к сервисам на веб-портале обеспечивается только с территорий дружественных нашей стране государств.

Оцифровка трудовых книжек в Украине

Ранее эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский отметил, что закон не предусматривает какого-либо наказания, если человек до июня следующего года не внесет эти данные - ни в отношении самого человека, ни в отношении работодателя.

Эксперт также отметил, что бумажная трудовая книжка и в дальнейшем будет иметь ту же юридическую силу, что и электронная.

