До июня в Украине должен завершиться переход к электронным трудовым книжкам вместо бумажных. При этом граждан призывают внести в электронные реестры информацию из бумажной трудовой книжки, чтобы не потерять эту информацию. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Закарпатской области рассказали, как оцифровать трудовую книжку, если человек находится за границей.
В частности, в ПФУ отметили, что подать трудовую книжку работника на оцифровку можно онлайн, в том числе и из-за рубежа. Для этого нужно отсканировать все страницы трудовой книжки, на которых были внесены записи.
При этом сканкопии должны соответствовать определенным требованиям:
- изготовлены в цветном формате с оригиналов документов;
- иметь четкие изображения полных страниц и состава текста, его реквизитов - название, серия и номер, дата выдачи, печати, подписи, фамилия, имя и отчество владельца;
- сохраненные в форматах JPG или PDF;
- размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;
- рекомендуемое качество сканирования - 300 dpi (чтобы обеспечить высокую детализацию).
Как подать трудовую книжку на оцифровку - алгоритм действий
В ПФУ также подробно рассказали о шагах, необходимых для оцифровки трудовой книжки онлайн.
- На веб-портале Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua) нужно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису и нажмите кнопку "Войти".
- В разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать вкладку "Сведения о трудовых отношениях".
- Заполнить общую информацию о человеке (если она не подтянулась автоматически) и дать согласие на передачу и обработку персональных данных.
- Прикрепить скан-копии всех заполненных страниц трудовой книжки в хронологическом порядке, а далее нажать кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
- С результатами обработки отправленного заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения".
В то же время в ПФУ обращают внимание, что доступ к сервисам на веб-портале обеспечивается только с территорий дружественных нашей стране государств.
Оцифровка трудовых книжек в Украине
Ранее эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский отметил, что закон не предусматривает какого-либо наказания, если человек до июня следующего года не внесет эти данные - ни в отношении самого человека, ни в отношении работодателя.
Эксперт также отметил, что бумажная трудовая книжка и в дальнейшем будет иметь ту же юридическую силу, что и электронная.