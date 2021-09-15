На фоне скандала с миллионными тендерами на закупку компьютеров для учителей развернулась и дискуссия по поводу того, почему стоит ускорить цифровизацию в образовательной отрасли.

Тридцать лет назад не существовало мобильной связи, и для того, чтобы позвонить кому-то в черте города, необходимо было крутить диск телефона с цифрами, минимум, шесть раз. Существовала большая вероятность, что трубку никто не возьмет в рабочее время, ведь родители детей обычно работали. Конечно учителям легче было сделать письменное замечание ученику в дневник. Туда же выставлялись и оценки. Именно таким образом происходила самая быстрая коммуникация из всех возможных между школой и родителями.

Дневники и школьные журналы сейчас служат рудиментом образования

Сегодня мир ускорился в сотню раз. Мы живем в эру централизованных баз данных, мессенджеров, групповых чатов, социальных сетей. Ученик может сообщить родителям об оценке через секунду после ее получения с помощью гаджета. Дневники и школьные журналы сейчас служат рудиментом образования, забирают лишние силы педагогов своей бюрократической глупостью, замедляют процесс коммуникации и не соответствуют сегодняшнему дню. Особенно актуальной цифровизация школ стала в эпоху пандемии, ведь она уменьшает количество контактов, что является очевидным плюсом в процессе борьбы с вирусом.

Электронная база данных сведений учащихся уже давно введена в ряде европейских и азиатских стран. В США информация об успеваемости хранится в электронном кабинете на сайте школы. Вообще в Америке очень беспокоятся о конфиденциальности данных по оценкам, поэтому там не существует дневников, в которых при всех ставили бы набранные баллы. Оценки за ответ или контрольную не сообщают вслух. Похожая ситуация есть во многих прогрессивных школах мира.

Электронная база данных сведений учащихся уже давно введена в ряде европейских и азиатских стран

А что же в Украине? У нас до сих пор низкой оценкой могут пристыдить или высмеять ученика на весь класс. А разговоры о введении электронных журналов и дневников в школах ведутся не первый год. И, к сожалению, до сих пор разговоры так и остаются разговорами.

В стране, которая гордится уровнем диджитализации, паспортами в смартфоне, электронными сертификатами вакцинации, признанными уже в Европе, где в медицинской отрасли состоялась реформа, после которой существует единая база данных с подписанными декларациями с семейными врачами, в учебных заведениях ведется бумажная документация.

Школьные учителя до сих пор должны иметь кучу бюрократических хлопот с ведением журналов, а дети до сих пор должны носить в школу дневники (некоторые школьники продолжают практику сокрытия плохих оценок, вырывая листы или "теряя" дневник). Хотя положительный опыт внедрения другой системы коммуникации кое-где существует. Так, в школе полного дня КМДШ такая система отвечает всем требованиям настоящего, ведь является: конфиденциальной, быстрой и информативной.

За каждым ребенком закреплен ментор, который учитывает индивидуальные особенности ребенка при определении стиля преподавания и способов усвоения материала, подбора группы. После тщательной работы на старте ментор продолжает отслеживать успеваемость ученика и сообщать о ней родителям. С помощью сервиса SchoolPass можно не только узнать об оценке ребенка, но и ознакомиться с детальным описанием динамики развития ученика. В электронном дневнике ведется регулярное информирование о достижениях школьников...

В Украине учителя до сих пор должны иметь кучу бюрократических хлопот с ведением журналов, а дети до сих пор должны носить в школу дневники

Но есть ли надежда на цифровизацию в образовательной отрасли? В конце прошлого года министр образования рассказывал педагогам, что в опытную эксплуатацию ввели программный модуль электронных дневников и журналов учреждений общего среднего образования. Мол, на платформе можно будет получить доступ к данным об учениках, расписание уроков, списки посещения занятий, домашние задания. К журналу должны иметь доступ не только учителя, которые будут его заполнять, но и родители и ученики. Однако... Очень обидно, но с началом текущего учебного года педагоги продолжили заполнять бумажные журналы.

Из положительного опыта сети наших школ КМДШ, могу сказать, что для ускорения цифровизации образования в Украине необходимо:

обеспечить компьютерной техникой и гаджетами школьные учреждения всех населенных пунктов Украины - даже в столице эту проблему решили не во всех школах, а в отдаленных от центра городках и селах она является еще более актуальной; повысить цифровые компетенции педагогов с помощью учебных тренингов и практикумов; повысить привлекательность государственной образовательной отрасли для того, чтобы привлечь к процессу цифровизации молодых и талантливых разработчиков и новаторов; создать единую цифровую базу данных учащихся, где будут храниться их оценки.

В целом в Украине стоит начать активнее реформировать образовательную отрасль, изучая и заимствуя лучший опыт и внутри страны, и за ее пределами. А электронные дневники могут стать первым шагом. Ведь они не только действенный и необходимый инструмент для украинского образования. Они помогут не только сохранить тысячи деревьев и спасти тысячи часов педагогов, но и повысят компьютерную грамотность учителей и улучшат коммуникацию с родителями. То есть электронные журналы и дневники это не шаг к будущему, это шаг из прошлого к современности, который стоит сделать как можно скорее.

Лидия Билас, соучредитель сети школ полного дня КМДШ