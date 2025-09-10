Средства в сумме более 9 млн грн внесли вчера вечером.

За генерала СБУ Илью Витюка, которого подозревают в незаконном обогащении, внесено более 9 млн гривен залога, которые были определены судом в качестве меры пресечения. Это в комментарии УНИАН подтвердила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис.

По ее информации, залог внесли вчера вечером.

Дело Ильи Витюка: что надо знать

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что чиновника Службы безопасности Украины из числа высшего офицерского состава уличили в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Ему было объявлено подозрение по ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

4 сентября ВАКС избрал для подозреваемого меру пресечения в виде залога в размере более 9 миллионов гривен.

Прокурор призвал применить к генералу меру пресечения в виде значительно большего залога - в размере 42 млн грн. Но суд удовлетворил его ходатайство частично, определив залог в размере около 9 млн грн. На внесение залога давалось 5 дней.

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на жену. При этом по договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.

Чтобы обосновать происхождение средств, жена указала, что заработала их как ФЛП - с февраля 2022 года предоставляя юридические и консалтинговые услуги.

Следователи установили, что на счета ФЛП действительно поступали средства за якобы предоставление юридических и консалтинговых услуг. Однако от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе преступной организованной группы, а также от компаний, которые контролируются указанным лицом.

Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности, отмечают в НАБУ.

Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн.

