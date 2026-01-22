Фото с Бакановым в ресторане, похоже, оказались фейком: кого на самом деле показал Ваганян, – СМИ

Сергей Ваганян, который называет себя одесским бизнесменом и заявляет о коррупции в СБУ, предоставил фейковые фото, где он якобы вместе с Иваном Бакановым отдыхает в ресторане. По словам Ваганяна, у него есть доказательства близких отношений с бывшим главой СБУ. Однако эти доказательства, похоже, не подтвердились, а, вероятно, наоборот свидетельствуют о якобы недостоверности слов Ваганяна. Человек, которого Ваганян выдавал за Баканова, вероятно, на самом деле является другим лицом.

Об этом пишет издание "Фраза.юа".

Во второй части интервью с Бориславом Березой Сергей Ваганян продемонстрировал несколько фотографий, сделанных со спины и в профиль, утверждая, что мужчина рядом с ним – именно экс-глава СБУ.

Как выяснилось, мужчина на обнародованных Ваганяном фотографиях – это, похоже, Пляс Анатолий Алексеевич.

Согласно данным YouControl, Пляс связан с рядом предприятий. В то же время, какие именно отношения связывают Ваганяна с Плясом, тот промолчал.

Кроме того, есть информация, что Ваганян якобы отдыхал в компании Пляса в курортном комплексе Gvozdoff. Именно там якобы была сделана часть фотографий, которые впоследствии представили как "доказательства" его связей с бывшим главой СБУ.

Напомним, Сергей Ваганян, который публично выдает себя за одесского предпринимателя и заявляет о якобы давлении и вымогательстве взяток со стороны бывшего руководства СБУ, в настоящее время якобы находится в розыске.

По имеющейся информации, на его счету – якобы ряд уголовных производств, вероятно связанных с мошенничеством. Ранее также сообщалось, что якобы настоящая фамилия Ваганяна – Мицик, которую он якобы сменил в 2012 году на фоне вероятных открытых против него уголовных дел.