Александра вспомнила случай. из-за которого решила подписать контракт.

20-летняя военнослужащая Александра стала свидетельницей "интересной" ситуации на улице, которая и подтолкнула ее к тому, чтобы присоединиться к ВСУ.

"Помню, как-то иду с работы, ТЦК "пакует" мужчин, а они упираются, идти не хотят. Думаю: если вы, мужчины, не хотите - пойду я. Если ради нашей победы надо отдать жизнь - я ее охотно отдам", - сказала она в интервью "Суспільне. Донбас".

Сообщается, что девушка — самый младший (шестой) ребенок в многодетной семье. И родных она поставила уже перед фактом.

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"Все были в шоке. Говорили: "зачем оно тебе надо, ты такая молодая?". Но я говорю: хочу и пойду", - подчеркнула Александра. По ее словам, изначально ей было сложно с экипировкой. И занятия были тяжелые, непривычные. Однако вскоре, буквально через неделю, девушка адаптировалась.

Хотя проблемы никуда не исчезли. К примеру, когда она приехала в бригаду, в Покровск, то столкнулась с бытовыми проблемами.

"Ни воды, ни душа, ничего там не было. Мы за баклажки и за водой к колодцу ходили, грели воду на плите, в кастрюлях", - вспоминает девушка. Но это не отталкивает ее от службы в армии. Александра заявляет, что и после окончания войны хочет быть военнослужащей.

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Ранее УНИАН сообщал, почему мобилизация не покрывает потерь. Военнослужащий Игорь Луценко заявил, что за год Украина может мобилизовать еще 160 тысяч новых бойцов, но этого все равно недостаточно, чтобы покрыть все потребности ВСУ.

Кроме того, ветеран войны Артем Гекалюк рассказал, как добивается соцобеспечения. Для получения предусмотренных законом выплат и других социальных гарантий украинские военные, получившие ранения на фронте, вынуждены проходить через сложный бюрократический процесс. Его даже называют "девятью кругами ада".

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