Чтобы узнать, как получить средства, военным необходимо обратиться к командирам.

В Украине разработали контракт для добровольцев в возрасте 18-24 лет, которым предусмотрена единоразовая выплата в размере 1 млн гривень. Однако получить эти средства могут и те добровольцы, которые присоединились к войску раньше.

Такое заявление в эфире телемарафона сделал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. По его словам, для получения средств таким военным необходимо обратиться к командирам.

"Несправедливо, наверное, пренебречь теми людьми, которые уже сделали этот шаг. Выплата единоразового денежного вознаграждения в размере 1 млн гривень предусмотрена тем военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет еще до того, как новые условия контракта вступили в силу. То есть эти люди могут обратиться к своим командирам и узнать об алгоритме получения этого денежного вознаграждения", – рассказал он.

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Спецконтракт для украинцев 18-24 лет

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовится специальный контракт для привлечения в ряды Вооруженных сил украинцев в возрасте 18-24 года. Он будет предусматривать льготы для добровольцев.

Впоследствии президент рассказал, что речь идет, в частности, о возможности поступить в выбранный вуз без экзаменов, а также ипотеке под 0%.

11 февраля 2025 года в Минобороны презентовали условия контракта для добровольцев в возрасте 18-25 лет. Он предусматривает социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение.

Что касается денежного обеспечения, контракт предусматривает выплату в размере 1 000 000 грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу, а остальные – во время службы. Также добровольцы будут получать ежемесячное денежное обеспечение – до 120 000 грн + доплаты за боевые задачи.

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