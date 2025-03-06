Военный рассказал, что посещал Пенсионный фонд не менее десяти раз, а каждый визит превращался в испытание.

Для получения предусмотренных законом выплат и других социальных гарантий украинские военные, получившие ранения на фронте, вынуждены проходить через сложный бюрократический процесс. Своим опытом прохождения подобных "квестов" ветеран войны, медик в спецгруппе "Мангуст" Артем Гекалюк поделился в интервью "Телеграфу".

"Каждый этап - это отдельный квест, который должен пройти военный, и, кажется, это где-то даже заложено на государственном уровне. Но ты узнаешь об этом только тогда, когда попадаешь в эти девять кругов ада, как у Данте. И чем тяжелее ранение, тем сложнее путь", - говорит военный.

Получение пенсии стало для него отдельной историей. Он посещал Пенсионный фонд не менее десяти раз, а каждый визит превращался в испытание. Например, во время воздушной тревоги лифт в здании не работал, а отделение находилось на пятом этаже, что было серьезным препятствием для него, человека с первой группой инвалидности. Чтобы получить небольшую доплату, приходилось оформлять кучу документов, хотя страна обещала поддержку военным.

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"У меня первая группа инвалидности. Мне нужно оформить какие-то документы, чтобы получить эти несчастные 300-400 гривен доплаты, потому что страна вроде как обещала социальные гарантии военным. Но вместо этого я должен ехать через весь город в маршрутке, где каждый пассажир недоволен, что надо разминуться с креслом колесным. Водители маршруток, когда видят меня - просто не останавливаются, газуют дальше. Если берут - делают это так, будто они мне делают огромную услугу", - поделился ветеран.

Кроме того, о своих правах и возможных выплатах военные узнают не от государственных органов, а от побратимов, которые уже сами прошли через этот "адский" процесс.

Гекалюк убежден: поддержка ветеранов должна быть не после завершения войны, а уже сейчас.

"Хочу жить сейчас, а не ждать подачек "потом", если доживу", - отмечает он.

По его мнению, помощь должна быть не одноразовой, а постоянной. Например, ему необходим ортез (медицинское вспомогательное средство) на ногу, после обращения городской совет выделил средства на его приобретение. Но возникает вопрос: кто контролирует качество этих ортезов? Нет ли здесь коррупции? То же самое касается инъекций ботокса, необходимых для лечения - один курс стоит 50 тысяч гривен, и эти деньги приходится собирать самостоятельно, поскольку пенсии на это не хватает. Лекарства против эпилепсии он покупает благодаря помощи сестры, а бесплатная реабилитация, хоть и есть, все равно требует расходов на дорогу.

"Государство должно думать о ветеранах уже сегодня. Но пока - только разговоры", - констатирует Гекалюк.

Выплаты раненым защитникам

Как писал УНИАН, каждый человек, который служит в Вооруженных Силах Украины и получил ранение на поле боя, может рассчитывать на компенсацию. Тем более если вследствие травмы наступила инвалидность.

Согласно постановлениям КМУ, военнослужащий имеет право на денежную помощь от государства в трех разных формах. Первый вариант - это денежное обеспечение военного, второй - единовременное пособие и третий - дополнительные выплаты.

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