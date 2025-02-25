Военный отмечает, что на плюсовой баланс армия не выйдет, мобилизуя по 13 тысяч человек в месяц.

За год Украина может мобилизовать еще 160 тысяч новых бойцов, но этого все равно недостаточно, чтобы покрыть все потребности ВСУ, особенно на фоне проблемы массового самовольного оставления места службы (СЗЧ). Такое мнение в интервью LB live высказал военнослужащий, народный депутат 8 созыва Игорь Луценко.

"За год 160 тыс, я думаю, это реально мобилизовать. 160 тыс - это количество, которое будет призвано. Но если мы будем считать в том числе СЗЧ, то я не уверен, что мы выйдем на плюсовой баланс. Чисто даже по СЗЧ", - сказал Луценко.

По его словам, уголовная ответственности за самовольное оставление места службы в Украине существует лишь номинально, но фактически ее нет. А при таких условиях говорить, что каким-то образом эти планы по мобилизации могут качественно усилить ВСУ не приходится.

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"Потому что в прошлом году только официально было заявлено о чуть менее 90 тыс случаев СЗЧ. Только официально. Я считаю, что эта цифра гораздо больше из-за того, что из практики все знают, что не регистрируются все случаи. Многие скрывают из командиров, а много случаев, когда командиры предоставляют информацию правоохранительным органам, а правоохранительные органы просто не регистрируют. Я встречал оценки, что вдвое большее число. Это надо делать исследования, проверять", - отметил военный.

Вместе с тем Луценко не исключает, что украинская армия может достигать успехов не "навалом".

"Эти 160 тыс не покроют, то есть армия продолжает усыхать. Поэтому нам надо изменить свое мышление и посмотреть на успешные батальоны. Например, К2. Посмотреть или там воевали числом, или все же число не так важно. То есть возможно не нужно большое количество, а нужны опытные люди", - сказал Луценко.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, по словам президента Владимира Зеленского, Россия ежемесячно мобилизует минимум в полтора раза больше людей, чем Украина.

Чтобы привлечь больше молодых людей в украинскую армию Министерство обороны реализует инициативу "Контракт 18-24", которая призвана мотивировать молодежь, которая по возрасту не подлежит мобилизации, добровольно подписывать контракт на военную службу. Контракт предусматривает весомое денежное вознаграждение, преференции в гражданской жизни и возможность покинуть армию после года службы.

В феврале народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский анонсировал предложение в ближайшее время достаточно "радикального подхода" к вопросу самовольного оставления части военнослужащими. По его словам, срок, в течение которого граждане Украины, которые совершили СВЧ, могут вернуться, вряд ли будет продлен.

Как известно, сроки добровольного возвращения военнослужащих после СВЧ были продлены до 1 марта. Военным за самовольное оставление части (СВЧ) грозит уголовная ответственность на срок от 5 до 10 лет.

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