Экстрадированный в Молдову пророссийский олигарх Плахотнюк может сдать своего сообщника по контрабанде - Порошенко, - военный

Бывший "хозяин Молдовы", пророссийский олигарх Владимир Плахотнюк, которого недавно экстрадировали на родину, может свидетельствовать о совместных схемах с Петром Порошенко, в частности о контрабанде металлолома в Приднестровье и финансировании местных сепаратистов. Об этом пишет украинский военный Алексей "Сталкер".

По его словам, Плахотнюк, известный как "молдавский Абрамович", недавно был экстрадирован из Греции в Кишинев. Он контролировал бизнесы в Приднестровье, включая крупный металлургический завод, который находился в том числе под украинскими санкциями и напрямую финансировал пророссийских сепаратистов. Именно этот завод, по данным военного Алексея "Сталкера", стал ключевым в схемах с участием Петра Порошенко во время его президентства.

"Этот завод был под санкциями, но Петр Порошенко, будучи президентом, гонял туда контрабандой металлолом. Сам Порошенко называл пророссийского Плахотнюка "старым другом" и в итоге снял с его предприятия санкции. Это заметили в Молдове. В интервью "Politico" Санду прямо сказала, что "Порошенко сотрудничал с пророссийским олигархом Владимиром Плахотнюком с целью обеспечения контрабанды и коррупционных схем, которые способствовали выживанию сепаратистского руководства Приднестровья", — пишет военный.

Ранее журналисты-расследователи уже подтверждали связи Порошенко и Плахотнюка.

"Журналисты проекта "Схемы" также разоблачили Петра Алексеевича в том, что "гетман" сначала кормился с контрабанды металлолома в Приднестровье, а затем совсем снял с предприятий Плахотнюка санкции и они продолжили накачивать деньгами российскую армию в войне против Украины", - напоминает "Сталкер".

Военный также упомянул о более широком контексте сотрудничества Порошенко с Москвой.

"Порошенко делал все возможное, чтобы проевропейские силы не победили в Молдове. За это Путин помогал ему обогащаться: Порошенко вместе с Медведчуком воровали на трубе; Петр торговал с ОДЛО углем; его предприятия работали в оккупированном Крыму; его конфеты "Рошен" продавались в России; и ко всему этому он барыжил металлоломом с приднестровскими сепаратистами.

То есть, пока Украина воевала с Россией и ее квазиобразованиями, Порошенко с ними активно торговал и обогащался. Теперь Плахотнюк в тюрьме в Молдове, и это хороший сигнал: он расскажет о "старом сивочолом друге-барыге" из Украины", – подытожил Алексей "Сталкер".

Как известно, Петр Порошенко обвиняется в государственной измене за торговлю углем с террористами ОРДЛО. По данным обвинения, политик вместе с партнером Медведчуком сорвали поставки угля из ЮАР, чтобы вместо этого в Украину поставлялся уголь, добываемый на оккупированной части Донбасса. В результате государству был нанесен ущерб в размере 1,5 млрд грн.