Военнослужащие получат больше актуальных практических знаний и навыков, которые помогут спасать жизни на поле боя.

Министерство обороны Украины утвердило новые стандарты подготовки по домедицинской помощи, которые повысят уровень компетентности военнослужащих в оказании помощи в боевых и экстремальных условиях.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, документ включает два основных стандарта - типовой стандарт подготовки по домедицинской помощи и типовой стандарт расширенной подготовки по домедицинской помощи базового уровня.

Отмечается, что первый стандарт рассчитан на базовую общевойсковую подготовку и охватывает обучение по оказанию помощи при критических кровотечениях, нарушениях дыхания, травмах грудной клетки, головы и глаз, ожогах и переломах. Также он включает предотвращение гипотермии, использование индивидуального набора медикаментов и правила эвакуации пострадавших.

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В то же время второй стандарт расширяет перечень знаний и навыков по сравнению с первым, и создан для подготовки по домедицинской помощи стрелков-санитаров, офицерского и сержантского состава, военных специалистов. Учебные блоки продолжительностью от шести часов сосредоточены на оказании помощи в неблагоприятной среде, техниках перемещения пострадавших в укрытие, обеспечении проходимости дыхательных путей, оценке и поддержке дыхания и кровообращения, а также особенностях помощи при эвакуации.

Оценивание знаний и навыков будет осуществляться с помощью специальных листов, сочетающих теоретические вопросы и практические задания. Военнослужащие, которые продемонстрируют высокий потенциал, могут быть рекомендованы для дальнейшей профессиональной подготовки по медицинским военно-учетным специальностям.

"Мы формировали новые стандарты с учетом уникального боевого опыта наших медиков и бойцов, полученного в борьбе с российской агрессией, и стандартов стран-партнеров. Благодаря внедрению Минобороны такой практики, военнослужащие получат больше актуальных практических знаний и навыков, которые помогут спасать жизни на поле боя", - прокомментировала директор Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины планирует инициировать проверки учреждений, которые проводят военно-врачебные комиссии (ВВК) с помощью определенных инспекционных механизмов.

По словам спикера оборонного ведомства Дмитрия Лазуткина, Министерство обороны "очень чувствительно к этому относится". Он добавил, что ответственность за нарушения в процессе мобилизации распределяется с учетом этапа, на котором это нарушение произошло.

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