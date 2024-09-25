Они трясутся всю ночь по разбитым и изрытым бомбами грунтовым дорогам, пишет издание.

Российские беспилотники и артиллерия представляют постоянную опасность на линии фронта в Украине, поэтому бригады медиков предпочитают работать ночью, эвакуируя раненых бойцов под покровом темноты. Журналисты Sky News побывали на одной из таких смен украинских военных медиков.

"Это опасная работа. Смертоносная война беспилотников и артиллерии вокруг них. Угроза теперь настолько сильна, что команда предпочитает, когда это возможно, работать только ночью. Днем риск стать целью российских беспилотников часто слишком велик", - говорится в репортаже издания.

Чтобы вдруг не привлечь внимание противника, журналисты снимали камерой ночного видения.

Видео дня

"Медики трясутся всю ночь по разбитым и изрытым бомбами грунтовым дорогам, - пишет Sky News. – На второй точке эвакуации становится ясно, что теперь мы намного ближе к линии фронта. Звук выстрелов оглушает, и пока мы с тревогой ждем в открытом поле, снаряды бьют вокруг нас… Каждую ночь кажется, что резня и разрушения этой войны становятся все хуже".

Потери ВСУ на войне - актуальное

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский опроверг данные издания WSJ о том, что ВСУ потеряли на войне уже 80 тысяч военных убитыми:

"это ложь. Реальная цифра гораздо меньше. Существенно".

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