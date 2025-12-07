Зарядная станция или инвертор с аккумулятором: эксперт объяснил, что лучше для квартиры

Специалист объяснил, какая мощность инвертора нужна для квартиры и что можно подключить через инвентор.

Во время отключений света многие украинцы задумываются над тем, какие лучше использовать резервные источники питания и выбирают между портативными зарядными станциями и гибридными аккумуляторами с инверторами.

Доцент кафедры информационно-измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, кандидат технических наук, Андрей Яворский объяснил УНИАН, чем отличаются эти устройства друг от друга, а также объяснил из-за чего грозит большая беда.

Что лучше - зарядная станция или аккумулятор с инвертором?

Прежде всего, нужно понимать, что портативная зарядная станция - это фактически тот же аккумулятор с инвертором и с дополнительными элементами защиты, контроля и управления, которые находятся в одном корпусе. Это вещь, которую можно взять и легко транспортировать.

Сразу мы отвергаем решение, которым некоторые пользовались в 2022 году, - это автомобильный инвертор с автомобильным аккумулятором. Сейчас можно рассматривать гибридные инверторы, которые используются в солнечных электростанциях. На базе этих устройств можно построить эффективные системы резервного питания. То, выбрать портативную зарядную станцию или гибридный инвертор с аккумулятором, будет зависеть от задачи. Если человек живет в доме с централизованным отоплением, и у него есть задача запитать только освещение рабочего места, возможно, средства для подключения к интернету (роутер) и ноутбук, чтобы работать, то в таком случае потребности человека может удовлетворить портативная зарядная станция.

Если же у человека задача запитать всю квартиру, и чтобы переход на резервное питание происходил автоматически, то благодаря гибридному инвертору и аккумулятору можно построить систему резервного питания, которая способна обеспечить нам полный комфорт. То есть жилье будет автоматически переходить на резерв при отключении электричества. Кроме того, можно запитать большинство оборудования или даже все, которое есть в квартире. Все будет зависеть от того, сколько средств вы вложили в эту систему.

Какая мощность инвертора нужна для квартиры?

Для того, чтобы все оборудование, которое есть в квартире, работало на резерве, понадобится инвертор мощностью 6-8 киловатт. Также нужно решить, аккумулятор с какой емкостью выбрать. Минимальная емкость аккумулятора для квартиры - это 5 киловатт-часов.

Что можно подключить через инвертор?

Типичным решением для квартиры является инвертор мощностью 6 киловатт. Он также выполняет функцию бесперебойного источника питания, и человек даже не замечает, что электричество выключили, и жилье перешло на резервы. Разве что могут "моргнуть" лампочки. Если есть такой инвертор с аккумулятором на 5 киловатт-часов, то человек в квартире без проблем может запитать освещение, роутер, телевизор, ноутбук, холодильник, газовый котел.

Не стоит включать, к примеру, индукционную плиту (мощность может составлять до 9 киловатт) или электрическую духовку (есть мощностью и 2 киловатта). Следует забыть и о стирке на резерве (стиральная машина может иметь мощность до 2,5 киловатт). Если пользоваться этими приборами, мы очень быстро истощим аккумулятор.

С осторожностью можно подключать электрочайник (его мощность в среднем 1,5 киловатта) и микроволновую печь (может быть мощностью до 900 ватт), потому что эти приборы работают недолго.

Когда мы пользуемся резервным питанием, нам нужно разделить приборы на приоритетные и неприоритетные и неприоритетными пользоваться тогда, когда будет включаться электроснабжение.

Сколько времени будет работать инвертор от аккумулятора?

Время работы гибридного инвертора от аккумулятора зависит от нагрузки. Это можно посчитать. К примеру, если мы имеем аккумулятор с емкостью 5 киловатт-часов, но мы его не можем полностью истощать - у нас есть возможность безопасно забрать 80% его заряда. То есть мы можем использовать 4 кВт-ч. Если у нас будет работать освещение, холодильник, телевизор, ноутбук и на несколько минут будет включен чайник или микроволновка, то гибридный инвертор на 6 киловатт сможет проработать более 10 часов.

Какой аккумулятор можно использовать в квартире?

Я бы посоветовал использовать литий-железо-фосфатные аккумуляторы, но заводские. Во-первых, эти аккумуляторы имеют металлический корпус, а, во-вторых, есть уже много производителей, которые в этот аккумулятор встраивают автоматические порошковые огнетушители. Был случай, что в такой аккумулятор попал осколок шахеда, и не произошло возгорания. То есть эти аккумуляторы безопасно ставить в квартире.

Категорически нельзя использовать самодельные аккумуляторы или те, которые сняты с электромобилей. Как правило, зарядные устройства к таким аккумуляторам самодельные, они не соответствуют техническим характеристикам этих батарей, и может возникнуть такое явление как термический разгон - то есть в аккумуляторе чрезвычайно быстро растет температура, и он начинает гореть. А потушить такой аккумулятор очень трудно, нужен специальный порошковый огнетушитель.

Какой аккумулятор нельзя ставить в квартире?

В квартире не стоит ставить автомобильный аккумулятор, поскольку он может взорваться. Очень важно то, как люди заряжают такие аккумуляторы: если есть надежное, качественное, автоматическое устройство для зарядки аккумуляторов - это одно дело. Но, если аккумуляторы заряжают Бог знает чем и могут оставить без присмотра, то есть очень большая вероятность того, что с этим аккумулятором случится беда.

Когда может взорваться аккумулятор?

Автомобильный аккумулятор действительно может взорваться. Если во время зарядки такого аккумулятора будет интенсивно выделяться водород и не будет выходить из него, а станет накапливаться, то будет достаточно искры, чтобы произошел взрыв "гремучего газа" - смеси водорода с воздухом. И в таком случае будет большая беда.