По данным главы ОГА, из-за атаки есть перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах.

Российские оккупанты массированно атаковали Полтавскую область ракетами и дронами. Под ударом были несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе.

Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут. "Ночью россияне осуществили массированную комбинированную атаку Полтавщины с помощью ракет и БпЛА. Под ударом оказались несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе. В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары. Повреждено техническое оборудование", - детализировал он.

По данным главы ОГА, из-за атаки есть перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах громады. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрела.

Удар по Полтавщине

В начале сентября россияне атаковали Полтавскую область и нанесли удар по мосту через Днепр в Кременчуге, в результате чего он был перекрыт. Тогда сообщалось, что в самом городе прогремели десятки взрывов.

Тогда "Укрзализныця" подтверждала повреждения железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области из-за массированного российского удара в ночь на 7 сентября и предупреждала об изменении маршрута ряда поездов.

