Цена мяса наиболее комфортна по отношению ко всем другим продуктам питания, что объясняется низким уровнем доходов населения.

Накануне праздников цены на мясо в Украине повысятся, но после Нового года выйдут на прежний уровень. Такой прогноз в эфире национального телемарафона дал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, цена мяса в Украине "наиболее комфортная" по отношению ко всем другим продуктам питания, а объясняется это низким уровнем доходов населения.

"Чем богаче человек, тем больше он ест мясо и молочные продукты. Чем беднее - тем больше ест хлеба и картофеля. У нас, к сожалению, из-за падения реальных доходов в 2022 году огромное количество людей выехали из страны. А средний класс начал активно экономить на еде. Он начал потихоньку сползать на дешевые продукты нашей продовольственной корзины", - констатировал эксперт.

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Он подчеркнул, что около 44% украинцев сегодня экономят на продуктах и ищут менее качественные продукты и более дешевые по отношению к тем, что они покупали раньше. Таким образом, достаточно большой сегмент людей, которые раньше покупали мясо, "потихоньку переходят на более дешевый сегмент":

"Почему мы видим такой быстрый рост цен в дешевом сегменте? В хлебе, в овощах, в макаронах, в крупах? Потому что очень большой спрос. ... В то же время, в дорогом сегменте - мясо, это дорогой сегмент - свинина вообще по цене такая же, как была год назад. ... Сейчас мы точно будем иметь повышение цены на копчености, на колбасу"...

Как сказал Пендзин, независимо от имущественного состояния, украинец будет стараться, чтобы на его столе "было красиво и было все, что нужно,.в том числе и мясная продукция".

"Поэтому, видимо, мы сейчас увидим рост цен на мясную группу достаточно серьезно", - резюмировал эксперт.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, помидоры в Украине дорожают перед новогодними праздниками. Так, в начале недели овощ подорожал в среднем на 20%. На текущей неделе предложение помидоров было недостаточным, так как импортная продукция не удовлетворила спрос полностью.

Также мы писали, что капуста становится самым дорогим овощем борщевого набора. Сейчас цена на капусту в Украине уже в среднем в 3 раза выше, чем в 2023 году.

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