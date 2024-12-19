В этом году ситуация с продовольствием осложнилась из-за аномальной погоды летом.

До конца зимы в Украине могут вырасти цены на мясо, молоко и некоторые овощи. Причиной такой динамики являются расходы на хранение продуктов, а также инфляция. Об этом в эфире "День.LIVE" рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"В течение декабря, января, февраля и частично марта может произойти повышение цен плюс 10-15% в зависимости от категорий. Какие это категории продуктов? Это мясо, молоко, овощные группы, фрукты", - заявил специалист.

Эксперт добавил, что в этот период Украина полагается на импортируемые фрукты, поэтому цена на них будет зависеть от курса гривны к доллару. Сейчас можно видеть снижение курса национальной валюты.

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Напомним, в этом году ситуация с продовольствием осложнилась из-за аномальной погоды летом, которая привела к большим потерям урожая. Это особенно сказалось на цене некоторых категорий овощей - в частности, картофеля. Так, килограмм овоща в октябре стоил почти втрое больше, чем год назад.

"Кое-где потери в южных регионах в пик созревания культур достигали 30%", - отметил по этому поводу Марчук.

Цены на продукты - что говорят другие специалисты

Ранее УНИАН сообщал, ожидать ли дальнейшего подорожания овощей. Так, координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев заявил, что капуста в Украине стоит на 170% дороже, чем в прошлом году. Цены на морковь поднялись на 120%.

Специалист добавил, что в последние осенние, зимние и первые весенние месяцы наша страна импортирует более 90% от потребности тепличных помидоров и огурцов. По состоянию на середину декабря огурцы и томаты стоили на 40% больше, чем в прошлом году.

В то же время, экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко отметил, что из-за "исторического" повышения налогов отечественные продукты могут стать дороже импортных.

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