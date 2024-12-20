Капуста становится самым дорогим овощем борщового набора: сколько стоит килограмм в Украине

Отмечается, что цена на капусту в Украине уже в среднем в 3 раза выше, чем в 2023 года.

В Украине на данный момент ограниченное предложение белокочанной капусты высокого качества. Цены на овощ продолжают стремительно расти.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на прошлой неделе цена на качественную белокочанную капусту в Украине стартовала у фермеров от 22 грн/кг ($0,52/кг), то сейчас овощ производители готовы отпускать по 25–35 грн/кг ($0,60-0,84/кг). Нынешние цены в среднем на 16% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отмечается, что фермеры не спешат продавать капусту, потому что ожидают дальнейшего роста цен на овощ, поэтому сейчас предложение ограниченно. В то же время оптовые компании заинтересовані в закупке капусты и готовы повышать закупочные цены.

Видео дня

Стоит отметить, что на сегодняшний день цена на капусту в Украине уже в среднем в 3 раза выше, чем в 2023 года.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В Auchan овощ можно купить по 34,90 грн/кг.

При это в АТБ капусту продают по 35,89 грн/кг.

Самая дорогая капуста в Сильпо – 41,90 гривни за килограмм.

Цены на картофель в Украине - последние новости

Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев отметил, что картофеля в этом году насадили достаточно, но на урожай очень повлияла погода.

По его словам, овощ дороже, чем в прошлом году на 100%, - его стоимость колеблется от 22 до 30 гривень за килограмм, а в 2023 году на оптовом рынке его продавали по 11-15 гривень. При этом предпосылок для резкого падения цены на картофель сейчас нет.

Вас также могут заинтересовать новости: