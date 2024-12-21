Помидоры в Украине дорожают перед новогодними праздниками: сколько уже стоит килограмм

С начала недели овощ порожал в среднем на 20%.

Цены на помидоры в Украине активно растут из-за повышенного спроса перед новогодними праздниками. На данный момент основная часть продукции в магазинах импортная, в частности, томаты везут из Турции.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что с начала недели овощ порожал в среднем на 20%. На сегодняшний день импортные томаты поступают в продажу по 80-100 грн/кг ($1,91-2,38/кг) в зависимости от качества, объема партии и сорта предлагаемой продукции.

Сообщается, что на текущей неделе предложение помидоров было недостаточным, потому что импортная продукция не удовлетворила спрос полностью. В итоге продавцы получили возможность повысить отпускные цены на импортные помидоры.

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На данный момент тепличные томаты в Украине уже в среднем на 12% дороже, чем годом ранее. При этом ожидается дальнейший рост цен на томаты, потому что спрос остается стабильно высоким.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

В Auchan овощ можно купить по 85,90 грн/кг, но это цена со скидкой.

В АТБ помидоры продают по 89,89 грн/кг.

При этом в Сильпо цены стартуют от 90 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев отметил, что картофель в этом году дороже, чем в прошлом году на 100%. При этом предпосылок для резкого падения цены на картофель сейчас нет.

Кроме того, растут цены на капусту из-за ограниченного предложения овоща высокого качества.

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