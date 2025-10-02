Служба безопасности Украины работает на опережение и задерживает "кротов", которые наводят российские ракеты на объекты энергетики. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

По мнению эксперта, россияне в первую очередь ищут слабые звенья в нашей защите, планируя удары по важным объектам. "И здесь один из методов - найти "кротов", которые станут наводчиками. Однако, к счастью, СБУ таких "кротов" вовремя обезвреживает", - подчеркивает Курпас.

Политолог привел в пример недавний случай, когда Служба безопасности разоблачила "крота" фсб в одной из ведущих энергокомпаний Украины.

"Если бы предателя вовремя не задержали, то обесточенной могла остаться не только столица. Вред от такого крота измерился бы в сотнях миллионов долларов. Теперь же предатель "заедет" на пожизненное. Именно благодаря подчиненным Малюка, которые разоблачают кротов-наводчиков, наши города имеют электричество", - считает эксперт.

"Предупреждение россиянам поступило от Президента. Недавно он сказал журналистам, что угрожая блэкаутом Киеву, в кремле должны знать, что будет блэкаут в москве. Имея постоянные удары от дронов СБУ по НПЗ и километровые очереди за бензином, я бы, на месте россиян, к этим словам прислушался. Дроны Службы показали, что на территории РФ для них сейчас нет недосягаемых целей. Поэтому перед подчиненными Малюка сегодня стоит двойная задача. Атаковать объекты врага на его территории и ловить кротов-наводчиков на своей. И в обоих случаях СБУ действует на опережение, находясь на шаг впереди россиян", - резюмирует Курпас.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила "крота" фсб в одной из энергокомпаний Украины. "Крот" должен был "слить" координаты подземных центров резервного копирования информационных баз своей компании. Речь идет о технологических хранилищах специализированных данных, которые обеспечивают бесперебойное функционирование энергетической системы всей Украины.