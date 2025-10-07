Арестович сравнил украинцев и россиян с детьми, которых якобы "обделили любовью".

Россия объявила бывшего внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в международный розыск по "уголовному делу о терроризме и фейках об армии РФ". Об этом сообщают росСМИ.

На эту новость Арестович отреагировал на своей странице в Facebook. Он сравнил украинцев и россиян с детьми, которых якобы "обделили любовью".

"Россияне, так же как и украинцы, - дети, которых обокрали любовью. Вместо любви пришли страхи и заполнили собой все. Детям страшно, холодно, темно, и они хотят спалить деревню, что их недолюбила, чтобы погреться в тепле ее углей", - написал Арестович.

Видео дня

Бывший внештатный советник главы ОП также намекнул, что продолжит критиковать россиян и украинцев.

"Буду поливать любовью, как из шланга, и тех, и других", - добавил он.

Арестович раскрыл причину конфликта с Залужным

Ранее бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, почему у него возник конфликт с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. В интервью российской пропагандистке Ксении Собчак Арестович заявил, что их дружба с экс-главнокомандующим ВСУ оказалась "на паузе" после серии публичных недружественных поступков со стороны Залужного.

По словам Арестовича, Залужный поддерживает политику милитаризации и постоянную боевую готовность, сравнивая Украину с "новым Израилем", в то время как он якобы имеет "миротворческую позицию".

Вас также могут заинтересовать новости: