Бывший советник ОП заявил, что серия публичных "недружественных актов" и разные взгляды на войну поставили их многолетнюю дружбу "на паузу".

Бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович раскрыл причины конфликта с экс-главнокомандующим ВСУ и нынешним послом в Великобритании Валерием Залужным.

В интервью российской журналистке Ксении Собчак Арестович рассказал, что их дружба, которая длилась еще с училища, оказалась "на паузе" после серии публичных недружественных поступков со стороны Залужного.

"Залужный совершил один публичный недружественный акт, потом еще один. Наша дружба, которая длилась с училища, поставлена на паузу до того, как он определится с позицией", - рассказал Арестович.

По словам Арестовича, ключевая причина разрыва - полярные позиции по войне. Он утверждает, что Залужный поддерживает политику милитаризации и постоянную боевую готовность, сравнивая Украину с "новым Израилем". Зато Арестович называет свое видение миротворческим:

"Украинские и российские народы воевать не должны. Эту войну нужно завершить и создать систему отношений, в которой новая война невозможна".

Арестович также напомнил, что в свое время якобы именно он рекомендовал Залужного на должность главнокомандующего и прилагал усилия для его назначения, однако теперь их политические пути разошлись.

Другие заявления Арестовича

Как сообщал УНИАН, в том же интервью Арестович представил свой "мирный план", который, по его мнению, мог бы завершить войну.

Арестович заявил, что в случае избрания президентом Украины готов пойти на территориальные уступки, передав России Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области и Крым. Он уточнил, что не признает их российскими, но отдает "на условиях, как между ФРГ и ГДР".

