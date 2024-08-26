В СНБО отметили, что делают все, чтобы сделать невозможным влияние таких мессенджеров на оборону страны.

Арест основателя Telegram может быть попыткой Павла Дурова разорвать связи с ФСБ и российским диктатором Владимиром Путиным. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк.

Он отметил, что имеет "смешанные чувства" относительно этой ситуации.

"С одной стороны, я очень рад, что по крайней мере одна демократическая страна признала, что отсутствие умеренности, отказ от сотрудничества с правоохранительными органами и инструменты, которые предоставляет Telegram (такие как одноразовые номера, криптовалюта и т.д.), является преступной деятельностью, что делает Дурова соучастником наркоторговли, преступлений против детей и мошенничества", - отметил Демедюк. Видео дня

В то же время заместитель председателя СНБО сказал, что этот арест может быть частью плана Дурова, чтобы освободиться от обязательств перед российскими спецслужбами.

"Дуров - невероятно умный и осторожный человек. Он полностью осознавал, что является преследуемым лицом во Франции, но сознательно выбрал передышку в этой стране. Создает ли он себе алиби, как в случае с "ВКонтакте", или действительно осознает последствия прямой поддержки диктатора? С французским правосудием при определенной договоренности, учитывая, что он имеет французское гражданство, он мог бы прожить дольше, чем с дружбой с ФСБ", - размышляет Демедюк.

При этом в комментарии для Forbes он подчеркнул, что политика аппарата СНБО в отношении мессенджера и его основателя не изменится.

"Мы делали и делаем все возможное для того, чтобы исключить, в частности влияние таких мессенджеров, на безопасность и оборону нашего государства", - заверил чиновник.

Арест Павла Дурова - что известно

Как писал УНИАН, вечером 24 августа французские спецслужбы задержали Павла Дурова, когда тот сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже.

По данным TF1, основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет заключения во Франции. Скоро он предстанет перед судом как гражданин Франции.

Уже сегодня, 26 августа, стало известно, что Дурову продлили срок содержания под стражей. По истечении этого срока судья может принять решение об освобождении или выдвижении обвинений и продлении срока содержания под стражей.

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