Арестович размечтался о сдаче 4 областей и пригласил Путина на молебен за оккупантов

Бывший советник ОП Украины вызвал шквал критики после заявлений о возможной передаче России регионов страны ради "длительного мира".

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович снова попал в центр скандала из-за своих высказываний о будущем страны. В интервью для российского YouTube-канала "Осторожно, Собчак" он представил свой "мирный план", который, по его мнению, мог бы завершить войну.

Арестович заявил, что в случае избрания президентом Украины готов пойти на территориальные уступки, передав России Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области и Крым. Он уточнил, что не признает их российскими, но отдает "на условиях, как между ФРГ и ГДР".

По его замыслу, завершение войны должно было бы произойти по модели Корейского полуострова: Украина отводит войска, создает новую линию разграничения и налаживает дипломатические отношения с Россией.

"Подписываем мирное соглашение и перестраиваем систему отношений, если будет добрая воля российской стороны на то, чтобы война по этой линии не возобновилась никогда", - сказал Арестович.

Он также отметил необходимость обеспечения прав русскоязычных граждан и защиты Украинской православной церкви, а также заявил о готовности провести совместный молебен с Путиным "за погибших" и возложить цветы российским военным.

Кто такой Алексей Арестович

Алексей Арестович - украинский блогер, политический аналитик и бывший советник Офиса президента Украины, известный своими комментариями по вопросам безопасности и войны с Россией.

Арестович неоднократно делал резонансные заявления относительно будущего Украины, геополитики, украинской власти и переговоров с Россией. Это вызвало волны общественного возмущения, в частности в соцсетях, где его обвиняли в распространении пророссийских нарративов. В одном из последних эфиров он заявил, что презирает украинцев и "не о чем" говорить с ними.

В то же время Россия во второй раз объявила Арестовича в международный розыск, пишет "РБК". Это произошло в рамках расследования уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

До этого, 8 сентября 2023 года, Арестович уже был объявлен в розыск, а 13 ноября 2023 года - в международный розыск. 6 октября этого года Арестович дал интервью Собчак.

