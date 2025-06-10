Он находится под санкциями СНБО.

Популярный видеохостинг YouTube заблокировал уже второй канал экс-советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, который находится под украинскими санкциями.

Об этом сообщается в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. Как известно, первый канал блогера заблокировали еще 9 мая. Отныне на территории Украины недоступен и его второй канал:

"YouTube заблокировал еще один канал подсанкционного Алексея Арестовича. Это уже второй канал Арестовича, который находится за рубежом, попавший под блокировку".

Санкции против Арестовича

Напомним, ранее СНБО ввел санкции против Алексея Арестовича и еще нескольких украинских публичных лиц. Президент Владимир Зеленский подписал указы, которые вступили в силу в тот же день.

Видео дня

Санкции предусматривают лишение государственных наград и официальных отличий, блокирование активов, запрет торговых операций и распространения медиаконтента.

Арестович неоднократно делал резонансные заявления относительно будущего Украины, геополитики, украинской власти и переговоров с Россией. Это вызывало волны общественного возмущения, в частности в соцсетях, где его обвиняли в распространении пророссийских нарративов.

Напомним, в одном из последних эфиров он заявил, что презирает украинцев и ему "не о чем" говорить с ними.

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