Скандальный блогер и экс-советник ОП сейчас живет в Нью-Йорке.

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович смог выехать за пределы Украины благодаря письму от Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом говорится в материалах расследования журналистского антикоррупционного центра NGL.media.

"48-летний Алексей Арестович выехал 4 сентября прошлого года в Польшу через пункт пропуска Краковец-Корчева. Согласно источнику NGL.media в пограничной службе, основанием для его выезда стало письмо Главного управления разведки МО Украины", – говорится в публикации.

Отмечается, что на протяжении полномасштабной войны Арестович неоднократно выезжал за пределы Украины, но всегда возвращался. Разрешение на выезд он получал не только от ГУР, но также от председателя Госпогранслужбы и Офиса президента.

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Ни в ГУР, ни в ГПСУ не захотели комментировать обстоятельства последнего выезда Арестовича, после которого он обратно уже не вернулся. Не дал комментариев и сам блогер.

На основании недавнего интервью Арестовича, опубликованного 24 января, можно сделать вывод, что сейчас он живет в Нью-Йорке. В том разговоре он утверждал, что уехал из Украины законно, но не стал раскрывать детали.

Конфликт Арестовича с Офисом президента

Как писал УНИАН, 17 января 2023 года Алексей Арестович написал заявление об увольнении с должности внештатного советника Офиса президента. Это произошло после того, как он неосторожно прокомментировал попадание российской ракеты в многоэтажку в Днепре и вызвал волну возмущения среди украинцев.

После этого Арестович продолжал публичную деятельность в качестве блогера, но у него возник конфликт сразу с двумя народными депутатами - Инной Совсун (из-за его сексистских высказываний на "психологических семинарах") и Наталией Пипой (из-за "культурной" дискуссии вокруг русской музыки в публичном пространстве). В результате против Арестовича было открыто по меньшей мере два уголовных дела.

Кроме того, Арестович начал активно критиковать украинское военно-политическое руководство Украины за неудачи в войне. В Офисе президента не замедлили с ответом.

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