Военный на зарплату бойцов АТО купил себе машину и погасил кредиты - прокуратура

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, проверкой установлено, что помощник командира батальона по финансово-экономической работе – начальник финансово-экономической службы одной из воинских частей, получив денежные средства для осуществления выплаты военнослужащим части денежного обеспечения за июль и денежного вознаграждения за участие в АТО за июнь на общую сумму 400 тыс. грн, часть суммы в размере более 210 тыс. грн присвоил. Читайте такжеВ Киеве с завода украли танк

При этом за указанные средства он не только приобрел себе легковой автомобиль, но и погасил свои кредитные обязательства перед учреждениями банков.

Сведения относительно указанного уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 410 (завладение военным имуществом путем злоупотребления служебным положением, которое карается лишениям свободы на срок от пяти до десяти лет) Уголовного кодекса Украины.

В отношении подозреваемого 28 августа была применена мера пресечения – содержание под стражей и определен размер залога в размере 1 млн грн.