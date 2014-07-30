Королевский праздник пройдет в Херсоне

1 августа на сцене ТРЦ «Фабрика» при поддержке торговой сети «Фокстрот» состоится грандиозный финал регионального конкурса красоты. Участницы из Херсона, Николаева, Одессы и Скадовска будут состязаться за титул «Южная Королева - 2014»

14 финалисток из четырех южных городов Украины готовились к этому финалу на протяжении всего июля, принимая участие в еженедельных праздниках и мероприятиях, проводимых в ТРЦ «Фабрика». Шоу обещает быть поистине королевским. Гостей праздника красоты ожидают хореографические постановки, красочные спецэффекты, насыщенная развлекательная программа с выступлениями музыкальных коллективов и арт-танцоров, модные показы и виртуальные стилисты.

Организаторами конкурса выступили торгово-развлекательный центр «Фабрика» и модельное агентство «ST Models». Генеральным партнером мероприятия стала торговая сеть «Фокстрот».

Кастинг на конкурс состоялся 29 июня. В нем приняли участие более 40 девушек. После первого этапа кастинга были отобраны 22 девушки, которые затем прошли индивидуальное интервью с членами жюри. После долгих обсуждений конкурсантками Регионального Конкурса Красоты "Южная Королева - 2014" стали:

1. Белоножко Анастасия (Николаев)

2. Чумаченко Татьяна (Херсон)

3. Старинская Ксения (Херсон)

4. Бойко Марина (Херсон)

5. Лещенко Кристина (Николаев)

6. Богатова Кристина (Херсон)

7. Потапенко Анастасия (Херсон)

8. Богатова Сабрина (Херсон)

9. Коваль Кристина (Херсон)

10. Малевич Кристина (Херсон)

11. Бутенко Яна (Николаев)

12. Литвин Маргарита (Скадовск)

13. Голобородько Влада (Херсон)

14. Малюта Анна (Одесса)

Их ждал месяц незабываемой подготовки с еженедельными испытаниями.

1 этап конкурса "Южная Королева - 2014" состоялся 6 июля на праздновании Дня Ивана Купала. На народных гуляниях финалистки в ярких украинских костюмах принимали участие во всех активностях мероприятия, а в завершении праздника прошлись вместе с гостями народным парадом вышиванок по ТРЦ «Фабрика» и запустили сплетенный огромный венок в «фабричное» озеро.

2 этап прошел 13 июля и был приурочен к чемпионату мира по футболу. Девушки демонстрировали свои хореографические способности, а также представляли спортивное дефиле.

3 этап состоялся 20 июля в рамках Международного Дня Шахмат. Это событие проходило возле самой большой шахматной доски в Херсоне. Финалистки принимали участие в шахматном мастер-классе, играя роль основных фигур. Девушки представили великолепное авангардное шоу, творчески подойдя к подбору образов - их необыкновенно яркие костюмы и соответствующий макияж поразили гостей действа.

4 этап прошел 27 июля в День флота Украины. В этот день самые красивые южанки приготовили танцевальный выход «Морячки», плели морские узелки, проводили мастер-класс по танцу «Яблочко» и даже перетягивали канат.

Гостям финала «Южная Королева – 2014» будет, на что посмотреть 1 августа в ТРЦ «Фабрика», сцена (2 очередь). Ведь в эту пятницу конкурсантки, закаленными неделями профессиональной подготовки, покажут на сцене все свои достижения. Начало мероприятия в 17:00.

Справка: ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является крупнейшей розничной сетью по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники в Украине. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на июль 2014 года в Украине насчитывается 233 супермаркета ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 115 областных и районных центрах Украины, при этом их торговая площадь составляет более 216 364 кв.м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte & Touche в 2013 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. В компании работает более 8000 человек. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы, что позволяет сети «Фокстрот» внедрять инновационный европейский опыт первыми в Украине.