Изготовление водительских удостоверений и техпаспортов стало на 40% дешевле - МВД

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украни со ссылкой на слова заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря.

Снижение цены, по его словам, связано с тем, что отныне удостоверение водителей и другие документы строгой отчетности будет изготовлять Национальный банк Украины.

«Сегодня Министерство внутренних дел Украины передало все функции по изготовлению водительских удостоверений и других документов строгой отчетности Национальному банку Украины. Хочу констатировать, что при производстве предприятием «ЕДАПС» удостоверение водителя стоило 198 гривень, то теперь – 114 гривень, а это меньше на 40 процентов их стоимости. Столько же будет стоить и техпаспорт», – отметил Чеботарь.

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По его словам, в ближайшее время такие изменения произойдут и в сфере изготовления паспортов.

«Думаю, такая тенденция будет и в изготовлении как украинских, так и загранпаспортов, и цена на них будет значительно ниже», – отметил заместитель министра внутренних дел.