Во Львове начнут печатать книги на русском в знак протеста против отмены языкового закона
В знак уважения к русскоязычным гражданам, которые защищали независимость Украины, главный редактор "Видавництва Старого Лева" пообещала напечатать книгу на русском.
Впервые за 11 лет существования "Видавництво Старого Лева" напечатает книгу на русском языке.
Об этом на своей странице в Facebook написала главный редактор издательства Марьяна Савка.
По мнению Савки, своим решением об отмене закона о языках депутаты возмутили огромную часть общества, "нормальных хороших русскоязычных людей - которые так же боролись за свою страну, как носители украинского".
В то же время, главный редактор львовского издательства считает, что сейчас в первую очередь надо сшивать это разорванное общество и залечивать раны.
"Я украинка, моя профессия - украинский язык. Я говорю на украинском, пишу на украинском. Но я не могу видеть и слышать этой спекуляции на языковом вопросе. Я не могу понять политиков - чего вам надо? Вам нужно, чтобы идеологи Кремля приняли пас и разыгрывали мяч на своем поле?", - пишет Савка.
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В "Видавництве Старого Лева" отмечают, что никогда ранее не печатали книги на русском, "защищаясь от натиска российского книжного рынка и держа этот форпост".
"Сейчас же обещаю вам как издатель, что следующая книга, которую мы возьмем в работу, - будет книга на русском языке. Уважаю право каждого человека выражать свои мысли на родном языке - хоть на суахили. Выражаю свое глубокое уважение к каждому русскоязычному гражданину нашей страны, который защищал нашу честь, нашу независимость и право быть человеком", - подытожила Савка.
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Планы на издание русскоязычной книги подтвердил и директор "Видавництва Старого Лева" Николай Шейко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Одной из следующих книг ВСЛ будет книжка одесситки Зои Казанжи "Если бы я была...", - отметил Шейко.