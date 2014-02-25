Во Львове начнут печатать книги на русском в знак протеста против отмены языкового закона

Впервые за 11 лет существования "Видавництво Старого Лева" напечатает книгу на русском языке.

Об этом на своей странице в Facebook написала главный редактор издательства Марьяна Савка.

По мнению Савки, своим решением об отмене закона о языках депутаты возмутили огромную часть общества, "нормальных хороших русскоязычных людей - которые так же боролись за свою страну, как носители украинского".

В то же время, главный редактор львовского издательства считает, что сейчас в первую очередь надо сшивать это разорванное общество и залечивать раны.

"Я украинка, моя профессия - украинский язык. Я говорю на украинском, пишу на украинском. Но я не могу видеть и слышать этой спекуляции на языковом вопросе. Я не могу понять политиков - чего вам надо? Вам нужно, чтобы идеологи Кремля приняли пас и разыгрывали мяч на своем поле?", - пишет Савка.

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В "Видавництве Старого Лева" отмечают, что никогда ранее не печатали книги на русском, "защищаясь от натиска российского книжного рынка и держа этот форпост".

"Сейчас же обещаю вам как издатель, что следующая книга, которую мы возьмем в работу, - будет книга на русском языке. Уважаю право каждого человека выражать свои мысли на родном языке - хоть на суахили. Выражаю свое глубокое уважение к каждому русскоязычному гражданину нашей страны, который защищал нашу честь, нашу независимость и право быть человеком", - подытожила Савка.

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Планы на издание русскоязычной книги подтвердил и директор "Видавництва Старого Лева" Николай Шейко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Одной из следующих книг ВСЛ будет книжка одесситки Зои Казанжи "Если бы я была...", - отметил Шейко.