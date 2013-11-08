Экс-ректору Мельнику готовят засаду в Литве - СМИ

Несмотря на то, что он въехал на территорию США, как гражданин Литвы, без визы и преступлений там не совершал, у американских миграционных властей все же могут возникнуть к нему вопросы. Плюс официальный Вашингтон может сделать в сторону Украины жест доброй воли и отреагировать на письмо нашей Генеральной прокуратуры. Это косвенно подтверждает один из адвокатов Мельника.

- Хотя договора между США и Украиной о выдаче преступников нет, все же на письмо Генпрокуратуры с просьбой оказать правовую помощь в расследовании дела Петра Мельника может быть реакция, - допускает адвокат Алексей Назаренко. – Конечно же ни о какой экстрадиции речи быть не может – Мельник не совершал никаких преступлений в США, однако могут сделать жест доброй воли в рамках хороших дипломатических отношений и выслать в ту страну откуда он прилетел. Это будет решать американская юстиция.

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Так как Мельник успел перевести свои финансы за рубеж – то вряд ли ему понадобится работать, а уж тем более учиться. Однако день «Ч» для него наступает 8 декабря 2013 года, когда истекает 90 дней. Источники «Вестей» в следствии допускают, что ему придется вернуться на конспиративную квартиру в Литву, чтобы не получить депортацию и пересидеть до января 2014-го, чтобы опять выиграть 90 льготных дней. А тут его уже вполне может сцапать Интерпол – в рамках ЕС действует соглашение с Украиной о выдаче правонарушителей. Знающие люди в МВД говорят, что именно на этот запасной вариант и рассчитывают и уже готовят засаду Мельнику в Прибалтике на декабрь. Есть и еще один вариант спасения для опального ректора – попросить в США политическое убежище, однако адвокат считает, что он этого делать не будет.

- Дело Мельника – заказное и ему нечего просить убежища в США, - считает защитник Назаренко. – Все доказательства, собранные следствием недопустимы. Вот к примеру проводили обыск в рабочем кабинете, когда озвучивали найденные баснословные суммы. Мы с коллегой Русланом Мисюной семь часов простояли под дверями кабинета ректора, но нас правоохранители туда не пустили. Это явное нарушение Европейской конвенции по правам человека, а именно – лишение права на защиту и в нашем суде будет обстоятельством, чтобы признать доказательства недопустимыми.

Адвокат Назаренко считает, что Мельник вскоре вернется и докажет свою невиновность. Но когда это случится – не уточняет.

- Петр Владимирович по возвращению добьется полной сатисфакции и будет еще заниматься меценатством, общественной деятельностью – вот увидите, - утверждает защита.

Другой адвокат Мельника – Руслан Мисюна говорит, что раз речь идет о взятке, то почему до сих пор в документах нет ни слова о том, у кого же ректор вымогал взятку.

- Дело Мельника расследует целая следственная группа в МВД, так что поинтересуйтесь у них, где потерпевшие, которые вынуждены были дать взятку, - говорит Мисюна.