Допросили еще трех свидетелей по делу беглого Мельника

На судебном заседании Броварского городского районного суда Киевской области по делу по обвинению двух милиционеров в служебной халатности, из-за которой сбежал бывший ректор Национальной академии Государственной налоговой службы Украины Петр Мельник, допрошены еще три свидетеля.

Как сообщил УНИАН адвокат одного из обвиняемых Александр Вергеляс, допрошены три сотрудника милиции.

“Ничего особого об обстоятельствах происшествия они не рассказали”, - сказал адвокат.

Следующее судебное заседание должно состояться 5 ноября в 10.00.

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Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля с.г. во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

6 сентября прокуратура завершила досудебное следствие по уголовному производству в отношении двух должностных лиц органов внутренних дел и передала в суд обвинительный акт по обвинению их в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины, то есть в служебной халатности, в результате которой совершил побег задержанный.

В служебной халатности обвиняются бывший заместитель начальника по общественной безопасности Ирпенского райотдела ГУ МВД Украины в Киевской области Николай Бедрий и помощник начальника оперативного отдела дежурной части этого же райотдела милиции Василий Удовиченко.

Обвиняемым милиционерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.